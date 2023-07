Attentato chiesa di San Giorgio al Velabro: una targa e una fiaccolata per non dimenticare

Nella giornata di giovedì 27 luglio è stata svelata una targa all'ingresso della Chiesa di San Giorgio al Velabro per non dimenticare la bomba esplosa 30 anni fa che colpì la chiesa e il palazzo del Vicariato di San Giovanni in Laterano.

Alla cerimonia di disvelamento della targa era presente il sindaco Gualtieri, insieme al prefetto Lamberto Giannini, che ha ricordato quel tragico 28 luglio 1993 e rilanciato la battaglia alla mafia: "Fu un attacco senza precedenti alla nostra democrazia, spiritualità e patrimonio storico-artistico e parte di una strategia stragista che trovò una forte risposta non solo da parte dello Stato ma anche della società civile e del mondo associativo. Vogliamo ricordare le vittime ma anche chi si è ribellato allora e ancora oggi si batte contro le mafie, per la legalità e che costituisce uno straordinario patrimonio civico per la nostra democrazia. Perché la mafia non è stata definitivamente sconfitta e quindi bisogna tenere sempre alta la guardia. Anche questo è il senso di questa giornata di ricordo".

La giornata del ricordo si è conclusa con una fiaccolata nella notte fra giovedì 27 e venerdì 28 luglio partita alle 00:04 da San Giovanni in Laterano e conclusa a piazza San Giorgio al Velabro.