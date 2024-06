Strutture vecchie di 34 anni e fuori norma. Ecco perché la Circonvallazione Tiburtina deve rifarsi il look

Oggi lunedì 24 giugno sono iniziati i lavori che interessano la tratta sopraelevata della circonvallazione Tiburtina che si estende per circa 1,5 km da Largo Passamonti a viale Castrense e include le rampe Pigneto, Prenestina e San Lorenzo.

I lavori sulla Circonvallazione Tiburtina

Un'opera necessaria, di cui si occupa Anas, finanziata con 14 milioni di euro. L'ultima volta che c'è stato un intervento sulla struttura fu per i Mondiali di calcio del 1990, che si tennero in Italia e ovviamente anche allo Stadio Olimpico di Roma.

Snodo cruciale a Roma est

La storia del tratto sopraelevato della Circonvallazione Tiburtina inizia nel 1969, quando partirono i lavori per la sua realizzazione. Sviluppatosi principalmente come cavalcaferrovia, i primi lavori di miglioramento della sicurezza furono 34 anni. E sono rimasti gli unici, in oltre cinquant'anni di storia. Eppure il viadotto ha una funzione vitale per la viabilità della Capitale e in particolare per il quadrante est che si trova vicino all'ingresso dell'A24, la stazione Tiburtina e depositi logistici in capo al trasporto locale.

Cosa prevedono i lavori

Andando nel dettaglio dei lavori, che come fa sapere il Comune dureranno otto mesi concludendosi presumibilmente entro febbraio 2025, l'obiettivo è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità originarie dell'opera, anche allineando il livello di sicureza alle linee guida e normative tecniche vigenti. Per quanto riguarda la superficie esterna verrà eseguita l'impermeabilizzazione, il rifacimento dell’intero pacchetto stradale e il ripristino della segnaletica orizzontale, la sostituzione dei giunti di dilatazione, la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti, verrà effettuata la pulizia dei cavidotti e infine la sostituzione dei guard-rail e delle reti di protezione deformate.

Per quanto riguarda invece la parte strutturale, è previsto il ripristino del rivestimento protettivo da agenti corrosivi delle strutture in acciaio di pile e impalcato, il ripristino dei corticali del calcestruzzo ammalorato dell’impalcato, infine il ripristino del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma.

Gualtieri: "Oltre 300 milioni per le strade di Roma"

"Abbiamo svolto una ricerca di archivio fotografico per riportare l’infrastruttura il più possibile all’assetto originario - ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri -, sarà un lavoro filologico attento. L’Anno Santo ci sta dando delle grandi occasioni, a Roma stiamo portando avanti una programmazione serrata sulle strade con un investimento di oltre 300 milioni giubilari a cui si aggiungono quelli del Campidoglio. Ad oggi abbiamo riqualificato il 60% della viabilità principale e stiamo andando avanti con continuità per rendere le nostre strade sempre più sicure, tanto nelle aree interessate dai percorsi di pellegrinaggio, quanto in quelle più periferiche".