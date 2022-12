Tangenziale est, confermato anche per il 2023 il divieto di transito nelle ore notturne

Tangenziale est chiusa di notte. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con un’ordinanza ha confermato anche per il 2023 il divieto di transito notturno su alcuni tratti dell'infrastruttura stradale. “Il provvedimento è stato adottato al fine di contenere l’inquinamento acustico e ambientale” - fa sapere il Campidoglio.

Tangenziale Est chiusa di notte: i tratti del divieto

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 è stato dunque disposto il divieto di transito veicolare, dalle ore 23.00 alle ore 06.00, su alcuni tratti della Tangenziale Est - Nuova Circonvallazione Interna (NCI).

Di notte non si potrà circolare sulla "Sopraelevata", nelle carreggiate di scorrimento comprese tra Viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza Largo Settimio Passamonti e Via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni; e sulla Circonvallazione Salaria, nel tratto tra Via delle Valli – Via Nomentana.

I mezzi esentati da divieto di transito notturno Tangenziale Est

Sono esentati dal divieto di transito notturno sulla Tangenziale Est: i veicoli muniti del contrassegno per persone disabili previsto dal D.P.R. n. 503 del 24/07/96; Mezzi adibiti al trasporto disabili; Servizio ambulanze; Trasporto di sangue e organi; Mezzi di Trasporto Pubblico Locale; Taxi; Autovetture a noleggio con conducente (NCC), art. 11 comma 3 L.15/01/1992 n.21; Mezzi addetti alla pulizia delle strade; Veicoli del soccorso pubblico, quelli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale di Roma Capitale; Veicoli adibiti alle attività di Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione di competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.