Chiude la sopraelevata da viale Castrense a largo Passamonti. Lo stop in entrambe le direzioni

Viene anticipata la chiusura del viadotto inferiore della Tangenziale est e, per alcuni giorni, il divieto di circolazione andrà a sovrapporsi a quello già previsto per il viadotto superiore.

Gli interventi sui due viadotti

A dare notizia delle modifiche è l’assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale. A partire dalle ore 22 di martedì 23 luglio sarà chiuso al traffico, h24 sette giorni su sette, il viadotto inferiore della Circonvallazione Tiburtina in direzione Salaria (da viale Castrense a Largo Passamonti). Dal 9 agosto sarà chiuso, invece, il viadotto superiore in direzione San Giovanni (da Largo Passamonti e viale Castrense), h24 e sette giorni su sette. La soprelevata sarà completamente chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 23:00 del 09/08/2024 alle ore 06:00 19/08/2024.

Le chiusure rientrano nell’intervento giubilare di riqualificazione della soprelevata. In particolare, il cambio di date è stato necessario per la completa sostituzione delle caditoie che erano state coperte da lavori precedenti: le condizioni in cui sono state trovate le rendono infatti totalmente inutilizzabili. Per garantire la completa riapertura della strada entro il 2 settembre sono state quindi anticipate le lavorazioni sul viadotto inferiore.

Le caditoie ostruite e da rifare

“Le caditoie erano scomparse sotto strati di asfalto e, quando durante i lavori Anas le ha ‘scoperte’, abbiamo visto che erano ostruite e rovinate” ha spiegato l’assessora Ornella Segnalini. “Oltretutto sono fuori produzione – ha aggiunto – Abbiamo trovato in tempi record una ditta che produce un modello adatto, tra l’altro verranno posizionate in verticale, fuori dal piano carrabile per evitare il famigerato effetto ‘dum-dum’. Vengono installate artigianalmente, un lavoro certosino che contribuisce alla sicurezza della strada insieme alle altre lavorazioni, fondamentali”.

La scelta di sovrapporre le chiusure, è stata fatto “per non disattendere in nessun modo la riapertura a settembre con la Polizia Locale abbiamo scelto questa opzione, approfittando dell’alleggerimento del traffico estivo” ha spiegato l’assessora Ornella Segnalini “. Questo evento è l’ulteriore conferma che il lavoro non si poteva più rimandare, per la sicurezza dell’infrastruttura e quindi dei tanti fruitori che ogni giorno la percorrono”.

Interventi e date di chiusura

1) Viadotto inferiore (direzione Salaria): anticipata chiusura al 23/07 (quindi non più dal 01/08). Pertanto, sarà chiuso completamente al traffico h24/7, dalle ore 23:00 del 23/07 alle ore 06:00 del 19/08.

2) Viadotto superiore (direzione San Giovanni): sovrapposizione della chiusura con il viadotto inferiore per 10 giorni a cavallo di Ferragosto. Quindi sarà chiuso completamente al traffico h24/7, dalle ore 23:00 del 09/08 alle ore 06 del 02/09.