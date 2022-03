Tampon Tax, il Lazio approva il rimborso (parziale) dell'Iva sugli assorbenti

In approvazione oggi mercoledì 16 marzo in consiglio regionale, la proposta di legge 279 sul cashback dell'Iva per l'acquisto di assorbenti. L'iter è durato un anno: depositata l'8 marzo 2021, con prima firma della consigliera Pd Sara Battisti, seguita da Leonori, Bonafoni, Corrado, Lombardi, Califano, Di Biase e Grippo, è arrivata nelle commissioni competenti a ottobre per i pareri e le modifiche. Per oltre 570.000 donne tra i 14 e i 50 anni significherà avere il rimborso della differenza tra l'Iva attuale (10%) e quella imposta sui beni di prima necessità (4%).

In tal modo il Lazio, prima e unica regione a farlo, riuscirà ad aggirare la non competenza sul regime dell'Iva, adeguandosi alla maggior parte degli altri Paesi europei, dove l'Iva su tamponi e assorbenti per il ciclo mestruale o non esiste o si aggira tra il 5 e il 6%. In Italia è stato il governo Draghi, con la legge di Bilancio 2022, ad abbassare l'Iva dal 22 al 10%. L'investimento da parte della Pisana è di oltre 1 milione di euro complessivo, di cui 250.000 euro quest'anno e il resto nel 2023.

Sono previste, come si legge nello schema della proposta, anche delle attività di sensibilizzazione nelle scuole per la povertà mestruale e lo stigma sociale afferente il ciclo. "In Italia non si parla del problema - è scritto nel testo -, ma il ciclo costa alle donne una somma che molte non possono permettersi; negli altri Paesi occidentali questo tema è affrontato e dibattuto proattivamente per addivenire a una soluzione. Con questa legge vogliamo essere da sprone per iniziare il dibattimento sul tema anche in Italia.

A poter accedere al cashback sugli assorbenti saranno le donne dai 14 ai 50 anni con un Isee inferiore ai 20.000 euro. Tramite un'applicazione da installare sul proprio smartphone, chi acquista confezioni di assorbenti, tamponi e qualsiasi altro supporto igienico femminile potrà caricare lo scontrino per dare prova della spesa effettuata. Un risparmio di circa 4 euro l'anno per ogni donna che rientra nei benefici della legge.

"L’approdo in aula di questa proposta di legge è la traduzione concreta di come la funzione legislativa - commenta Sara Battisti - che ci compete, possa fungere anche da strumento capace di stimolare un dibattito e spingere i livelli superiori a legiferare proprio dove le nostre competenze trovano un limite. Questa proposta, pur avendo solo valenza regionale, ha raggiunto anche obiettivi in prospettiva nazionale, spronando per esempio il Parlamento ad adottare un primo provvedimento di riduzione (dal 22 al 10%), però non ancora sufficiente".