Roma vuole le Tampon Box: assorbenti gratis perchè il ciclo non sia più un lusso

Contrastare la “period poverty”, ossia l’impossibilità di fronteggiare economicamente le esigenze igienico sanitarie imposte dal ciclo mestruale, prevedendo in alcuni luoghi della città l’installazione delle Tampon Box: i dispenser di prodotti igienico sanitari femminili utilizzabili in modo gratuito. E’ questa l’idea che parte dal municipio della Garbatella per affermarsi in tutta Roma.

Tampon box in scuole e consultori

La proposta di risoluzione, presentata dalla consigliera di Azione Caterina Benetti, e sottoscritta da tutte le forze politiche, è stata approvata all’inizio di ottobre dal parlamentino di via Benedetto Croce e nelle prossime settimane sbarcherà negli altri consigli municipali della città. “L’obiettivo è far approvare il documento in tutti i municipi per poi presentarlo in Assemblea Capitolina forte della grande spinta di tutti i territori della città” - ha detto a RomaToday la consigliera Benetti. D’altronde la tematica è molto sentita. “Tutte le donne hanno diritto ad accedere ai prodotti igienico sanitari che, spesso, non sono reperibili per motivi logistici o a coloro che si trovano in condizioni economiche critiche. Questo - prosegue la consigliera dell’VIII - dà luogo a una vera discriminazione tra i generi, perché le donne non possono scegliere di evitare naturali eventi fisiologici”. Da qui l’avvio del progetto che ha visto un lungo periodo di studio e il coinvolgimento di associazioni e comitati di quartiere. Lo scopo è quello di rendere le Tampon Box disponibili in tutta la città a cominciare dalle scuole superiori, che in alcuni casi hanno già dato il buon esempio, fino ad arrivare ai consultori e poi ancora uffici pubblici e mercati rionali.

Assorbenti gratuiti, la proposta nei municipi di Roma

Dopo la Garbatella, la proposta arriverà anche nel parlamentino di Monte Mario con la risoluzione presentata dalla consigliera Camilla Bargione, sempre di Azione. “E’ un atto di civiltà. Lo scopo di questo documento è quello di invitare la Giunta ad attivare un progetto che coinvolga comitati, associazione e anche partner privati. Un impegno concreto contro la period poverty. Penso che la formula migliore per le box - ha sottolineato ai nostri taccuini - sarà quella per la quale chi ha bisogno può prendere, chi ha può donare. E’ importante avviare questo tipo di percorso che non si limita alla Tampon Box nelle scuole o nei consultori ma anche ad una campagna di sensibilizzazione sulla tematica”.

La proposta delle Tampon Box per Roma presumibilmente arriverà in Assemblea Capitolina nel mese di dicembre. La città nell’anno che verrà punta ai distributori di assorbenti gratuiti: “E’ una questione di uguaglianza, dignità sociale e diritto alla salute”.