"Talpa" in tribunale, l'avvocata arrestata mette nei guai l'assessora Lucarelli

Camilla Marianera, la 29enne impegnata in un tirocinio in uno studio legale di Parioli arrestata con l'accusa di corruzione, era stata assunta lo scorso dicembre nello staff di Monica Lucarelli, assessora alle pari opportunità, attività produttive e sicurezza. La ragazza, ai domiciliari come il fidanzato Jacopo De Vivo, pagava 300 euro ad una "talpa" (non ancora identificata) interna a piazzale Clodio, allo scopo di raccogliere informazioni coperte da segreto. L'assessora capitolina è assolutamente estranea alla vicenda, ma si è subito sollevato il caso politico.

L'avvocata accusata di corruzione era assunta in Campidoglio

La ragazza, infatti, è stata assunta appena due mesi fa e nella determina di assunzione si legge che le era stato accordato un compenso pari a 47.254 euro lordi l'anno per essere da supporto "alle molteplici attività inerenti alle politiche della sicurezza". La tirocinante - dunque non iscritta ancora all'albo degli avvocati di Roma - laureata all'università Unicusano, prendeva parte tra le altre cose ai vertici in prefettura del comitato per l'ordine e la sicurezza. Un particolare che ha messo in allarme le opposizioni, che ora chiedono chiarezza a Gualtieri e a Lucarelli.

Raggi (M5S): "Situazione gravissima per i legami con il clan Casamonica"

"Riguardo all'affaire della talpa in Procura sulla fuoriuscita di intercettazioni, il M5s e la Lista Civica Raggi chiedono chiarimenti - si legge in una nota - e la convocazione urgente di una commissione capitolina trasparenza, per chiarire come l'avvocata coinvolta in questione sia stata assunta presso l'assessorato alla sicurezza, chi l'ha consigliata, chi l'ha portata in assessorato e quali altre persone siano state inserite in amministrazione su suggerimento di questa persona". A metterci il carico, poi, è l'ex sindaca Virginia Raggi: "E' una situazione che reputiamo gravissima - accusa - soprattutto per i legami che l'indagata vanta con il clan Casamonica. Secondo quanto riportano i giornali, l'assessora Lucarelli partecipava con la sua segretaria al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: un incontro che, per sua stessa natura, dovrebbe essere blindato".

L'arrestata e il suo fidanzato dialogavano con la malavita romana

A quanto è emerso dalle indagini, Camilla Marianera e il fidanzato Jacopo De Vivo (figlio di Giuseppe, detto "Peppone", ultras della Curva Sud morto ad agosto 2015) avrebbero contatti con ambienti della malavita romana: spacciatori, ultras pregiudicati e indagati, membri del clan Casamonica. "E' un enorme il vulnus che porta al cuore dello Stato la partecipazione di una persona come questa al tavolo dove siedono il Prefetto di Roma - continua Raggi -, il Questore, il capo della polizia, il comandante generale dei carabinieri e altre personalità dei vertici istituzionali. Nel frattempo per fortuna la Procura ha scoperchiato il vaso di Pandora e il fondo è davvero molto più basso di quello che potevamo immaginare: da parte nostra massima e ferma condanna morale per l'accaduto e la richiesta di chiarimenti quanto mai urgenti da parte dell'assessorato".

Erbaggi (FdI): "Lucarelli spieghi come mai è stata assunta e non minimizzi l'accaduto"

Il consigliere di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi, ha inoltrato un'interrogazione diretta all'assessora Lucarelli (che, ricordiamo, ha immediatamente risolto il contratto con Camilla Marianera) e chiede che le venga sottratta la delega alla sicurezza: "Ritengo opportuno che le venga revocata la delega - spiega Erbaggi - e credo sia opportuno che Lucarelli fornisca spiegazioni, perché l'arrestata accusata di corruzione partecipava alle riunioni istituzionali con dirigenti delle forze dell'ordine. Questi fatti costituiscono una gravissima violazione della legge e dell'etica pubblica, nonché un pericolo per la sicurezza e la dignità della nostra comunità". Ma c'è di più. Erbaggi accusa l'assessora di aver "minimizzato la gravità della situazione - dichiara - non dando il giusto peso alle accuse mosse nei confronti della sua assistente e dei rischi per la sicurezza pubblica" .