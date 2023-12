“Talent Corner”: alla stazione Cipro il primo palco aperto ai giovani musicisti della città

Un totem amplificato, dotato di microfono ed attacchi jack audio a cui collegarsi con i propri strumenti o con uno smartphone per riprodurre brani musicali. Alla presenza del sindaco è stato lanciato il primo “talent corner”.Il secondo prenderà forma, a breve, nel parco fluviale di Marconi.

Un palco gratuito da prenotare con l'App

Il progetto realizzato tramite l’ufficio di scope delle politiche giovanili in collaborazione con la start up “Open stage” mette a disposizione dei romani un palco e quanto necessario per suonarvi dal vivo. Il totem, che ricorda per la forma una colonnina per la ricarica, è dotato di altoparlanti e luci led. E si può utilizzare gratuitamente ma in maniera disciplinata: l’impiego del totem va infatti prenotato.

Per usare il dispositivo, inaugurato il 18 dicembre alla stazione metro di Cipro, occorre prima scaricare l’App Open Stage. Dal dispositivo elettronico è possibile riservare uno slot orario, nei giorni e nella fascia temporale disponibile. Poi bisogna recarsi sul posto ed attaccare la propria strumentazione come, nell’atrio della stazione, hanno fatto i musicisti che si sono esibiti davanti al sindaco ed alla presidente municipale Alessandra Bonaccorsi.

La soddisfazione del sindaco

“Ringrazio Lorenzo Marinone per questa splendida iniziativa. Abbiamo voluto dotare la nostra città di più spazi per la musica, per suonare, per fare le prove e per ascoltarla. Ci piaceva l’idea di dotare la città di questi luoghi, che ora sono due: uno a Cipro, per cui ringrazio il DG di Atac Alberto Zorzan che ci ha ospitato, e l’altro a Parco Marconi, che aprirà a breve ed avrà la prenotazione gratuita tramite app. Questo avrà anche una discreta potenza, quindi si potrà suonare, attaccare strumenti e basi: insomma, esibirsi e poi passare la mano ad un altro gruppo. Ci saranno degli slot orari e tutto sarà in digitale” ha dichiarato il sindaco Gualtieri che ha poi promesso di “voler espandere in più luoghi questa iniziativa”.

Presto nuove aperture

“I luoghi del trasporto pubblico hanno tutto da guadagnare da iniziative che avvicinano i cittadini ai nostri servizi e contribuiscono insieme a migliorare la sicurezza, il decoro e l’attrattività - ha dichiarato il DG di Atac - Abbiamo favorito volentieri questa collaborazione e confermiamo la nostra intenzione di istituire per il prossimo futuro nuovi corner musicali in altre stazioni, sempre in collaborazione con Roma Capitale. ATAC ha ormai un rapporto collaudato con le realtà culturali della nostra città. È uno dei modi attraverso i quali interpretiamo la nostra funzione di servizio pubblico”.

Un modo per far emergere i talenti

“I Talent Corner sono piazze reali che si trasformano temporaneamente in palcoscenici in cui poter mostrare il proprio talento, ma soprattutto socializzare attraverso il linguaggio universale della musica – ha spiegato Marinone – è una forma nuova di condivisione culturale, dalla quale speriamo possano emergere nuovi talenti e, perché no, si possano scoprire anche i nuovi Måneskin”. Intanto sul palco si sono esibiti, il 18, voci e gruppi già conosciuti al pubblico dei più giovani, tra cui Sierra, Bianca e Demodè. A giorni l’inaugurazione del secondo totem, nel parco fluviale di Marconi.