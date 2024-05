Stop al taglio degli alberi di pregio: “Intervenga l’Unesco”

Non è un campanello d’allarme. E neppure un accorato appello. Quello che Italia Nostra lancia nei confronti dell’amministrazione cittadina suona piuttosto come il più classico “j’accuse”. Perché, “il dipartimento ambiente di Roma Capitale persegue primariamente una linea demolitoria dei pini” e questo, ha sentenziato l’associazione presieduta da Oreste Rutigliano “è ormai una certezza”.

Gli alberi di pregio tagliati

Cosa sta succedendo? A far storcere il naso ad Italia Nostra – evidentemente poco convinta anche dalla propaganda sul milione di alberi da piantare – è il “susseguirsi di abbattimenti che hanno colpito duramente le ville storiche”. Dopo il taglio dei pini al Pincio, infatti, le motoseghe sono entrate in funzione anche a Villa Sciarra dove sotto l’azione delle motoseghe sono finiti “tre storici pini dalle chiome verdi” che dimoravano in prossimità dell’ingresso di via Caldarelli.

Il j'accuse verso il comune

“L’amministrazione tira dritto pur davanti a cittadini addolorati e indignati” ha rilevato l’associazione che fu fondata da Giorgio Bassani. “Gli Amici di Villa Sciarra, il Comitato zona verde Villa Pamphilj, il Comitato TAM per Monteverde, l’Associazione Difendiamo i Pini di Roma, il Comitato Villa Glori” sono solo alcuni degli esempi tra quelli che “hanno tentato di tutto, tra appelli, accessi agli atti, lettere, diffide, sacrosante richieste di visionare preventivamente le perizie” agronomiche. Ma sempre, o quasi sempre, senza ottenere quanto atteso.

La lettera all'Unesco

Cosa fare? Italia nostra, preoccupata anche dal fatto che “non ci sia alcuna garanzia” sul fronte della cura dei pini “a tappeto e senza eccezioni” anche durante la primavera, ha ricordato che il centro storico è “un patrimonio dell’Umanità”. Lo ha stabilito l’Unesco anni addietro ed è proprio all’agenzia della Nazioni Unite che ci si è rivolti, dopo averlo fatto con il MIC per “cercare aiuto e protezione per il sistema arboreo di Roma”.

L’Unesco - fanno sapere da Italia Nostra – ha risposto ed ora c’è speranza che parli con il ministero” e che da questo confronto nasca “una strategia per far fronte” a quella che viene considerata “un’emergenza culturale”. Perché, “la grande bellezza” hanno fatto notare “è frutto del reciproco rapporto tra alberi e tessuto storico monumentale”. Tra loro c’è un rapporto equilibrato che va mantenuto e che, l’arrivo di pur preziosi ma giovani alberelli, non è in grado di garantire.