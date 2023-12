Ancora tagli del Comune per l'assistenza agli studenti disabili. Il 19 dicembre sciopero degli operatori

Si fanno sempre più agitate le acque tra gli operatori che lavorano come assistenti alla comunicazione nelle scuole di Roma Capitale. Martedì 19 dicembre è stato indetto dall'Unione Sindacale di Base uno sciopero, con annessa manifestazione, a partire dalle 10, in piazza del Campidoglio.

Tagliati i fondi per gli Oepac

Il motivo dell'agitazione lo avevamo raccontato già tempo fa. Gli Oepac, che in base al nuovo sistema di accreditamento, svolgono servizio a sostegno dei bambini con disabilità per conto di cooperative sociali, da due mesi non vengono più pagati in caso di assenza dell'assistito. A differenza di quanto esplicitato nel regolamento approvato un anno e mezzo fa dall'assemblea capitolina, i primi due giorni di malattia comportano un mancato utilizzo dell'operatore, quindi un mancato guadagno. La cooperativa, non ricevendo il corrispettivo orario dai municipi - pari a 22,23 euro complessivi - a sua volta non paga il dipendente. Che è tra le figure più precarie e sottopagate tra quelle che gravitano nei servizi educativi di Roma Capitale.

Lavoratori senza bambini e senza stipendio

Un taglio che è emerso alla spicciolata in vari territori della città. In IX municipio a metà novembre un gruppo di Oepac ha scioperato presentandosi sotto la sede dell'ente di prossimità al Laurentino, dal I municipio invece arrivano conferme rispetto al mancato riconoscimento economico per quegli Oepac che partecipano, autorizzati dalla scuola, alle gite di classe. In II municipio è stata la direzione dei servizio socioeducativi ad avvisare che non sarebbe più uscito un euro in caso di assenza del bambino con disabilità che risultasse assente. Questo fa sì che gli operatori, sotto contratto con le cooperative, arrivano a scuola senza sapere se effettivamente lavoreranno. Il regolamento del 2022 prevede che con un bambino in malattia, il lavoratore venga utilizzato all'interno della struttura, rimodulando il servizio. Quindi garantendo il guadagno orario, che va dagli 8 ai 9 euro lordi. Adesso, invece, rimane "a spasso". E deve aspettare che arrivi l'ora in cui c'è un altro bambino da assistere, magari il pomeriggio.

Galeotta fu la delibera di giunta sull'accreditamento

"La nuova delibera, firmata il 19 ottobre dalla giunta - spiega Moira Aloiso della Cub - fornisce nuove regole per le convenzioni tra cooperative e municipi, non facendo riferimento diretto ai lavoratori ma spiegando che dal primo giorno di assenza gli enti non pagano più le cooperative. Quelle più grandi e strutturate rimodellano il servizio, le altre non li fanno lavorare". Per tutti gli Oepac di Roma una mazzata tra capo e collo, che li risveglia da quello che era stato annunciato come un sogno: "Quando si è passati all'accreditamento - continua Aloiso - ci è stata annunciata una rivoluzione Copernicana che avrebbe garantito il servizio e la dignità dei lavoratori. Ma se ora il Comune non paga le assenze, noi non guadagniamo".

Sciopero Oepac 19 dicembre

In un contesto già molto precario, che vede gli Oepac restare senza stipendio a ogni chiusura scolastica e durante tutte le vacanze estive, questo taglio è solo l'ennesimo schiaffo: "Le cooperative adesso, per non rischiare - aggiunge la sindacalista - somministrano per lo più contratti da 12 ore a settimana, poi se hanno disponibilità ne aggiungono altre durante l'anno pagandole come ordinarie. Ma non c'è alcuna certezza". Per questo il 19 dicembre il coordinamento unitario di base dei lavoratori ha indetto uno sciopero e lavoratrici e lavoratori saranno in piazza del Campidoglio alle 10.

"Ad essere colpite soprattutto le donne"

Le criticità colpiscono un settore composto per lo più da donne: "Siamo oltre il 70% - conclude Aloiso - quindi bisognerebbe anche aprire un tavolo su questo fenomeno: i lavori nei quali c'è questa preponderanza femminile, sono anche quelli più poveri e precari. In sostanza è un capolarato tollerato dal Comune".

Le opposizioni chiedono un consiglio straordinario

In assemblea capitolina le opposizioni chiedono un confronto con l'amministrazione. Fratelli d'Italia, Italia Viva, Movimento Cinque Stelle, Civica Raggi e Azione hanno sottoscritto una richiesta di convocazione di consiglio straordinario sul tema, nella quale si palesa al Campidoglio la necessità di capire "quali siano le intenzioni in merito al processo di internalizzazione dei lavoratori e più in generale al miglioramento delle loro condizioni di lavoro".