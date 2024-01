Tagli all'assistenza disabili nelle scuole, i sindacati di base diffidano il Campidoglio

"Gravi violazioni contrattuali". A denunciarle sono i sindacati di base e il comitato romano degli Oepac, in relazione all'ormai nota questione delle retribuzioni degli assistenti alla disabilità nelle scuole comunali.

Tagli agli Oepac, arriva la diffida

Come già emerso da diverso tempo, le cooperative sociali - non tutte - hanno smesso di pagare gli operatori già dal primo giorno di assenza delle bambine e dei bambini assistiti nelle scuole di Roma Capitale. Una conseguenza diretta di decisioni che, come emerso per esempio in II e IX municipio, ma anche ultimamente nel XIII, vengono comunicate dall'amministrazione alle scuole e alle cooperative stesse. Adesso però le organizzazioni sindacali di base hanno detto basta e hanno inviato una diffida al Campidoglio, indirizzandola innanzitutto al sindaco Roberto Gualtieri, all'assessora Claudia Pratelli e ai dipartimenti competenti.

Comunicazioni informali "che violano il Regolamento"

Per CUB, comitato romano Oepac e USB quanto si sta verificando, soprattutto per le modalità per lo più non ufficiali (con comunicazioni a voce e note senza indicazione di data, come nel caso del II municipio) è in palese violazione del Regolamento Oepac approvato nella primavera del 2022 in assemblea capitolina e con il conseguente avviso pubblico che regola l'accreditamento delle cooperative con Roma Capitale. "Durante l'anno - si legge nel testo della diffida - le risorse residue, qualora non possano essere utilizzate per la didattica a distanza o per quella digitale integrata, devono essere redistribuite e ridestinate al servizio, in accordo con il municipio, anche per abbattere eventuali liste di attesa".

Non dovrebbe quindi succedere, come da ottobre a oggi, che un operatore assistente agli alunni disabili venga rimandato a casa, senza lavoro e senza paga. Per questo motivo i sindacati di base si sono rivolti al primo cittadino, chiedendo di uniformare le decisioni delle istituzioni a quanto approvato in assemblea capitolina riguardo al Regolamento Oepac e stabilito dall'avviso pubblico per l'erogazione del servizio "altrimenti dovremo agire direttamente nelle sedi competenti".

M5S-LcR: "Il Comune tende al risparmio, che amarezza"

"Accogliamo con sconcerto e amarezza la denuncia degli operatori Oepac e dei sindacati secondo cui i Municipi, i referenti scolastici e le cooperative sociali convenzionate stanno comunicando, perlopiù verbalmente, agli operatori del servizio educativo per l'autonomia e l'inclusione che non saranno pagati in caso di assenza dell'alunno assegnato". A farlo sapere sono Virginia Raggi e Antonio De Santis, rispettivamente consigliera del M5S e consigliere della LcR. "Comunicazioni che tendono evidentemente al risparmio in un settore che, per la sua importanza e crucialità, non può in alcun modo essere soggetto a risparmio - proseguono -. Tale decisione appare non solo arbitraria, ma soprattutto in totale contrasto con quanto prescritto dal nuovo Regolamento capitolino per l'autonomia e l'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità, il quale prevede che la prestazione - in questi casi - non debba saltare, ma al contrario debba essere erogata a domicilio, nei luoghi di degenza o di ricovero in cui si trova lo studente assente, oppure mediante l'implementazione della didattica a distanza o integrata".