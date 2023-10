Gualtieri difende i progetti del PNRR dedicati alle periferie: “Sono fiducioso, non saranno definanziati”

Sono 180 i milioni di euro su cui l’amministrazione conta per portare a termine tre interventi. Sono fondi che arrivano dall’Europa, tramite PNRR. E sono estremamente preziosi per realizzare quei tre Piani urbani integrati che il Campidoglio vuole portare a compimento.

Il ministro Fitto ha previsto di definanziare 9 misure che riguardano i Pui delle 14 città metropolitane. Ma il ministro ha anche aggiunto, dopo aver incontrato i sindaci, che se le città metropolitane sono in grado di rispettare il ruolino di marcia, ai relativi progetti verrà mantenuto il finanziamento europeo. Si tratta, quindi, di verificare se c’è la capacità di portare a termine i vari interventi. Un obiettivo che, Roberto Gualtieri, ha dichiarato di poter centrare.

Cosa sono i Piani urbani integrati

Prima occorre chiarire a cosa si fa riferimento quando si parla di Piani urbani integrati. Sono quegli interventi, dedicate alle periferie, che prevedono una pianificazione urbanistica partecipata, che ha per fine quello di rendere smart e sostenibili i territori più vulnerabili, possibilmente riducendo al minimo il consumo di suolo. Aspetto, quest’ultimo, che segnerebbe un’inversione di marcia rispetto al trend d’una città sempre più sommersa da asfalto e cemento.

Perché i progetti di Roma non vanno definanziati

“Ho detto al ministro Fitto che consideravo sbagliata la scelta dei Pui come investimenti da togliere al Pnrr per due ragioni - spiega - primo: perché stanno procedendo secondo la tabella di marcia e, complessivamente, sono nel gruppo degli investimenti Pnrr di Roma Capitale e Città metropolitana che stanno andando più velocemente” ha premesso Gualtieri. Tra l’altro, a parità di Pui, “generalmente i comuni sono più avanti rispetto ministeri, Regioni, università, per cui sembra scelta non corretta”.

C’è una seconda ragione per cui, il definanziamento dei Piani urbani integrati, andrebbe evitato. E consiste nella natura stessa dei Pui. Per Gualtieri “incarnano bene lo spirito del Pnrr” anche perché puntano alla “rigenerazione ed alla riqualificazione nel segno dell’inclusione, della sostenibilità e dell’innovazione”. In definita, il primo cittadino ha sottolineato che c’è il rischio di “togliere una cosa che finisce in tempo”, i 3 Pui di Roma, per sostituirli con qualcosa che invece potrebbe non finire per giugno 2026, la scadenza fissata per tutti i progetti legati al Pnrr.

I tre PUA della Capitale

Quali sono i Piani urbani integrati a Roma? Uno è quello del “Polo della solidarietà” di Corviale, finanziato con 50milioni e 43 mila euro. C’è poi il “Polo del benessere” di Santa Maria della Pietà, che gode d’uno stanziamento di 50milini e 82mila euro e, il più costoso, è il Polo della sostenibili-mobilità e delle energie” di Tor Bella Monaca, che vanta uno stanziamento di 79milioni e 873mila euro.

“Oggi abbiamo aggiudicato il 63% degli interventi Pnrr per circa 500 milioni, altri 450 milioni li aggiudicheremo entro il 31 dicembre e per i restanti 200 milioni chiuderemo le aggiudicazioni entro il primo trimestre 2024”. Inoltre tutti i progetti pubblici (i cosiddetti codici unici di progetto) relativi ai 3 Piani di Roma hanno raggiunto la progettazione definitiva e sono già stati aggiudicati. I”l primo cantiere che dovrebbe essere aperto, pertanto, sarà quello ristrutturazione della 'Trancia H e sale condominiali' di Corviale e poi si va a seguire a Tor Bella Monaca” ha commentato il sindaco.

I tempi, quindi, sono stati finora rispettati. Gualtieri lo ha già riferito al ministro Fitto. “Siamo fiduciosi che i Pui non vengano definanziati dal Pnrr” ha commentato il sindaco che, inoltre, ha dichiarato di aver già scritto a tutti gli uffici, dicendo di andare avanti. A gennaio potrebbero esserci delle novità, in tema di finanziamenti legati al Pnrr. Ma, per il primo cittadino di Roma, non riguarderanno i 3 interventi previsti nella Capitale.