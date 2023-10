Il governo Meloni taglia fondi a Roma, Gualtieri: "Meno 25 milioni di euro, insostenibile"

"A Roma abbiamo calcolato ben 25 milioni di tagli a cui va aggiunto il mancato adeguamento all'aumento di prezzi. I servizi che noi forniamo ai cittadini avranno così un costo maggiore e questo può portare all'abbassamento della qualità di vita dei cittadini". L'allarme arriva dal sindaco Roberto Gualtieri intervenuto sul palco dell'Assemblea annuale dell'Anci, a Genova, dove è stato intervistato insieme al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e al sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

La polemica dei sindaci

Il riferimento va alla prima bozza della legge di bilancio attesa al Senato. "Dopo otto anni si torna a parlare di tagli" lamenta il presidente dell'Associazione, il sindaco di Bari Antonio Decaro, chiedendo di aprire subito un confronto con il Governo per rivedere l'idea della spending review. La questione arriva sui sindaci come un colpo trasversale agli schieramenti politici. "Il taglio ai Comuni va ritirato perché non è sostenibile né corretto" ha detto il sindaco di Roma. "Spero che Governo e Parlamento trovino un rimedio per questa misura che dà poco alle casse dello Stato e toglie tanto ai cittadini".

"Condivido l'allarme lanciato dal sindaco Gualtieri sul taglio di fondi ai Comuni previsto nella bozza di legge di bilancio" ha commentato anche la Presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Roma avrà una riduzione di risorse di 25 milioni di euro per 5 anni. Significa che nei prossimi anni dovremo fare a meno di 125 milioni per garantire servizi ai cittadini. Sommato al mancato adeguamento all'inflazione produrrà effetti immediati e concreti sulla vita delle romane e dei romani, che saranno i primi a pagare con sacrifici questa scelta del Governo nazionale che va assolutamente bloccata. Purtroppo si continua con una politica miope che non mette al centro del rilancio del nostro Paese gli enti comunali, autentico baluardo dei servizi pubblici locali".