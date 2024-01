L'agevolazione tariffaria per i pendolari del Lazio non c'è più. Il Pd contro Rocca

I pendolari del Lazio restano senza la "Carta Tutto Treno", agevolazione tariffaria che consentiva, pagando un piccolo sovrapprezzo, di utilizzare anche i treni Intercity per muoversi all'interno del territorio regionale. Il fondo da 1,5 milioni di euro sarebbe stato eliminato.

A farlo sapere, attaccando per la scelta la giunta Rocca, sono i consiglieri Pd Enrico Panunzi e Massimiliano Valeriani: "Il blocco imposto dall'amministrazione Rocca - denunciano - sta danneggiando i viaggiatori del Lazio perché non possono più usufruire di soluzioni alternative al trasporto ferroviario locale con un costo agevolato. Una riduzione delle offerte a prezzo calmierato che ha già provocato numerosi disagi soprattutto nelle ore di punta".

Secondo i due dem, i pendolari hanno dovuto così rinunciare agli Intecity, utilizzando solo convogli regionali "spesso affollati e in ritardo". Per questo motivo Panunzi e Valeriani hanno presentato un'interrogazione urgente all'assessore ai trasporti "chiedendo di ripristinare le risorse necessarie nel bilancio regionale per rinnovare l'accordo con Trenitalia sull'agevolazione tariffaria 'Carta Tutto Treno' a vantaggio dei pendolari del Lazio".