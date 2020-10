L'agenzia funebre Taffo contro il tweet negazionista di Davide Barillari: "Il suo account va chiuso"

Taffo contro il consigliere regionale Davide Barillari. L'agenzia funebre ha attaccato l'esponente ex M5S che ha diffuso un tweet con l'hashtag #fineemergenza e una carrellata di immagini di alcune sale d'attesa pressoché vuote accompagnate da un commento: "Decine di video girati in queste ore all'interno di ospedali e pronto soccorsi fanno vedere una realtà assai diversa da quella propagandata dal regime o dai loro servili media. A chi dobbiamo credere?".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una posizione negazionista che il consigliere no vax porta avanti ormai da diverso tempo e che non è piaciuta all'agenzia funebre famosa per la sua ironia tanto che nei giorni scorsi ha volantinato alla manifestazione negazionista di piazza San Giovanni a Roma. Questa volta, però, al posto del tipico black humor ha preso posto un commento che sembra serio. "Noi siamo un’agenzia funebre e questo non rientra nel nostro piano editoriale, ma questo è inaccettabile" scrive Taffo su Twitter. "Stanno morendo più di 200 persone al giorno. Segnaliamo in massa questo soggetto per fargli chiudere l'account?".