Pd, Celli lancia Radici Democratiche: "Non mi piace essere arruolata, ma coinvolta. Massimo supporto a Gualtieri"

Gli equilibri interni al Pd romano sono cambiati. Ormai da tempo, quella che tutti hanno definito come una tregua tra correnti, sancita dopo il congresso nazionale vinto da Elly Schlein un anno e mezzo fa, si è tramutata in una continua conta, una guerra fredda tra ex Ds e popolari. Anche in vista delle Europee, tra i dem quello che importa di più è far prevalere il proprio candidato. Il "terzo nome", oltre al tandem Zingaretti-Schlein che almeno pubblicamente tutti dichiarano di sostenere convintamente.

In questo contesto, non lascia sicuramente indifferenti la nascita di una nuova corrente. I promotori preferiscono definirla "associazione". Si chiama Radici Democratiche, verrà presentata il 24 maggio a Palazzo Brancaccio e a lanciarla sono Svetlana Celli e Antonio Stampete, consiglieri capitolini che fino a qualche mese fa erano (insieme ad Andrea Alemanni) i cavalli di razza di AreaDem dentro il Campidoglio. Ma la corrente di Dario Franceschini e del segretario regionale Daniele Leodori oggi scricchiola un po' di più, perde i pezzi. RomaToday ha intervistato Celli, che dal 2021 è anche presidente dell'assemblea capitolina, per capire le motivazioni di questo distacco.

Celli, come mai insieme a Stampete avete deciso di creare questa nuova corrente?

"Radici Democratiche è un'associazione, insieme a noi c'è anche la presidente del XIII municipio Sabrina Giuseppetti, ci sono vari amministratori e consiglieri del territorio e dell'area metropolitana. E' una realtà interna al Pd che sceglie di dare un contributo di crescita al partito e si basa sulle nostre tradizioni, anche differenti. Io vengo dal partito socialista, Stampete è un ex democristiano, Giuseppetti viene dai Democratici di Sinistra. Ognuno porta valori importanti e relazioni forti col territorio, volgendo però lo sguardo anche oltre Roma e la sua provincia".

Quali sono le basi politiche di questa nuova realtà?

"La lotta alla precarietà, alle diseguaglianze, alle discriminazioni di ogni genere. Vogliamo interfacciarci con i valori sociali attuali. Non siamo dei nostalgici di quello che fu per ognuno di noi, ma portare avanti le nostre radici e da qui viene il nome dell'associazione. Siamo progressisti. E il nostro obiettivo è garantire un contributo forte al sindaco Gualtieri, che sta lavorando con serietà per Roma. Siamo dentro l'amministrazione e la sosteniamo politicamente. Veltroni al Lingotto di Torino parlò di pluralità di voci e idee, questo facciamo: unire molteplici idee e proposte per rafforzare il Pd e il Campidoglio".

Che è successo con AreaDem?

"Innanzitutto voglio sottolineare che la mia storia inizia ben prima. Sono stata eletta in Campidoglio nel 2013 in una rete civica e ho valori socialisti alle spalle. Purtroppo in AreaDem non abbiamo più riscontrato volontà di coinvolgimento nei processi decisionali. A me non piace essere arruolata, ma coinvolta. Nelle scelte locali e nazionali. Non è stato più permesso: ci sono idee, rapporti, approcci e modi di agire non più affini. Quel contenitore non ci apparteneva più".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'indicazione data sulla preferenza a Dario Nardella alle Europee?

"Questo è l'ultimo atto. Ci siamo tristemente resi conto che AreaDem non anteponeva la politica alle scelte elettorali. Credevamo ci fosse qualcosa di più che un accordo sulle preferenze. Abbiamo provato a proporre iniziative e incontri, siamo rimasti inascoltati. Il nome del terzo candidato da appoggiare non doveva essere calato dall'alto, ma condiviso. Radici Democratiche punta a dare importanza alle provenienze, alle culture di appartenenza di cui siamo gelosi. Forse AreaDem sta perdendo il contatto con determinati temi".

Quindi alle Europee dell'8 e 9 giugno, oltre a Zingaretti-Schlein, chi sosterrete?

"Ci stiamo lavorando. Non si fanno scelte sulla persona, ma sul progetto più congeniale. Sono contenta della scelta fatta su Zingaretti, su altri nomi speravamo in un coinvolgimento e non in un diktat".

Nei primi mesi di consiliatura c'era aria pesante tra Gualtieri e una parte della maggioranza, anche con chi prima era nella sua ex corrente. E' cambiato qualcosa?

"Gualtieri è arrivato con un profilo internazionale, ex ministro ed eurodeputato, indubbiamente potevano esserci delle perplessità perché si è dovuto scontrare con una realtà diversa e con la necessità di avere un rapporto stretto con la maggioranza. Col tempo il Sindaco ha capito, questi due anni e mezzo gli sono serviti a cogliere la fondamentale importanza di un filo diretto con i consiglieri e la situazione di partenza è stata totalmente ribaltata. All'inizio ci sono stati dei confronti, una normale dialettica che è rientrata. Io da subito ho cercato di essere mediatrice per il bene dei romani e delle romane. Personalmente sono sempre stata nella squadra, ma se ci saranno critiche costruttive da fare, le farò".

Per lei c'è un futuro oltre il Campidoglio? Magari alle Regionali del 2028?

"Per ora sono felice e orgogliosa di ciò che faccio e spero di poter continuare a dare un concreto e leale aiuto a Gualtieri. Poi, ovviamente, qualsiasi altra opportunità non verrà buttata via. Io amo ciò che faccio, è un servizio ai cittadini. Dove servirà, ci sarò".

Non crede che queste dispute interne, questa eterna conta dei voti a ogni elezione o congresso, vi facciano un po' distrarre dal vero obiettivo che è fare politica e amministrare i territori?

"Siamo un partito democratico, con voci e correnti, varie sensibilità. Ovvio che in occasione di primarie e congressi ci siano idee diverse dietro ogni candidato, idee che ognuno di noi vorrebbe far prevalere promuovendo valori che riteniamo primari. E' normale voler far vincere uno o l'altro. Ma il lavoro amministrativo, la politica di tutti i giorni con la gente, va sempre avanti".

Gualtieri e il segretario romano Foschi saranno il 24 maggio al lancio di Radici Democratiche. La loro presenza è un dato normale, consueto?

"Ci saranno perché riconoscono la nascita di un gruppo interno al Pd che sostiene l'amministrazione. Una voce che combatte le diseguaglianze economiche, punta a una più equa redistribuzione delle ricchezze, promuove il benessere comune. Abbiamo ben saldi i valori costituzionali. E puntiamo a coinvolgere quei cittadini che da tempo ci hanno abbandonati, perché sono disillusi e incavolati".