Fiori d'arancio in Campidoglio: la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli sposa Fabrizio Loreti

Fiori d'arancio in Campidoglio dove la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli è convolata a nozze con l'imprenditore Fabrizio Loreti. Ad officiare il rito il sindaco Roberto Gualtieri, alla prima celebrazione di questo tipo. Ad accompagnare all'altare la numero uno dell'aula Giulio Cesare suo padre, Beppe Celli, ex presidente del VI municipio. Preceduta da tre damigelle tra cui la figlia Ludovica, Celli ha raggiunto all'altare Loreti. A loro il sindaco ha riservato parole sentite e commosse, segnalando la dedizione di entrambi nel lavoro e l'impegno portato avanti come presidente d'aula.

Presenti al rito molti esponenti del partito democratico, soprattutto afferenti ad Areadem. C'era l'europarlamentare Michela Di Biase, accompagnata dal marito, l'ex ministro Dario Franceschini. L'ex vice presidente della regione Lazio, Daniele Leodori, la consigliera regionale Emanuela Droghei. E ancora i consiglieri capitolini Alemanni, Stampete e Baglio.

Grande festa a villa Veientana, con la ballerina Angela Melillo, sassofonisti e coreografia firmata da Andrè de La Roche.