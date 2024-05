Via i furgoni dalla strada: il Campidoglio vuole riprogettare il "suq" di Piramide

Nei momenti di maggiore affluenza è complicato anche usare il marciapiede di via della Cave Ardeatine. Perché su quella strada che fiancheggia i binari di Piramide, proprio difronte all’ingresso di Acea, ci sono decine di banchi che ogni giorno attraggono migliaia di romani.

Le postazioni autorizzate

Le condizioni di quel “suq”, alla vista piuttosto disordinato, sono state oggetto di un sopralluogo che la commissione commercio di Roma Capitale ha organizzato nella tarda mattinata di lunedì 6 maggio. Ad accogliere i consiglieri capitolini, sono accorsi una dozzina di operatori commerciali. Perché lì, hanno regolare licenza di lavorare sedici postazioni: una fissa e, le restanti quindici, a rotazione.

I furgoni che invadono la strada

Qual è il problema che quelle attività creano? Oltre alla fruizione del marciapiede, il cui sedime viene ristretto per la presenza dei banchi, ci sono anche da considerare i furgoni che, oggi, vengono parcheggiati “a pettine”. Con la loro lunghezza superano di un metro, e talvolta anche più, l’area attualmente delimitata dalla vernice blu del posteggio. Nel farlo, però, invadono oltremodo la corsia, costringendo automobili e bus di linea ad accontentarsi di una strada che è quasi dimezzata.

Tre opzioni per migliorare il suq

Cosa fare per ottimizzare lo spazio a disposizione di quello che, gergalmente, è etichettato come il “suq di Piramide”? Sono almeno tre le opzioni sul tavolo. Quella che gli operatori sembrano intenzionati a bocciare, prevede il trasferimento di tutte le attività in un’area di parcheggio di piazzale dei Partigiani, ad un centinaio di metri di distanza dall’attuale "sede mercatale". L’altra soluzione prevede di lasciare i furgoni vicino ai banchi, a condizione che siano trasformati gli attuali parcheggi a pettine, in stalli a spina, cosa che consentirebbe di guadagnare un po’ di sedime stradale. Altra ipotesi è la classica via di mezzo: i furgoni si spostano in un’area vicina piazzale dei Partigiani ed in via delle Cave Ardeatine restano solo i banchi.

L'impegno del Campidoglio

“Un intervento su quell’area va fatto – ha commentato il presidente della commissione commercio Andrea Alemanni – quanto meno occorre razionalizzare i parcheggi, lavorare sul carico e scarico delle merci, prevedendo che una volta completate quelle operazioni i furgoni si spostino nel parcheggio di piazzale dei Partigiani”. Per ora si tratta d’una semplice proposta. La condizione attuale va però migliorata, cercando di contemperare le esigenze degli operatori con quelle dei cittadini che hanno il diritto di transitare su un marciapiede sgombero ed una strada libera.