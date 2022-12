La delibera 140 non esiste più: approvato il nuovo regolamento per la gestione del patrimonio di Roma

La delibera 140 sulla gestione del patrimonio di Roma Capitale non esiste più. L'assemblea capitolina, con 17 voti favorevoli su 24 consiglieri presenti, venerdì 16 dicembre ha approvato la nuova delibera di giunta firmata dall'assessore Tobia Zevi. Un nuovo regolamento che sostituisce non solo quanto deciso nel 2015 dall'amministrazione Marino ma anche un testo risalente addirittura al 1983.

La storia della delibera 140 superata con il nuovo regolamento approvato il 16 dicembre

La delibera 140 è stata licenziata da Ignazio Marino ad aprile del 2015. Lo scoo era quello di superare il regolamento di 39 anni fa, definendo successivamente le linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile concesso alle associazioni. Furono censiti 860 spazi assegnati quasi tutti durante la guida di Rutelli, la maggior parte dei quali con contratti ormai scaduti. E così negli anni le palestre popolari, i centri sociali, i teatri e varie attività hanno smesso di corrispondere i canoni, diventando - di fatto - abusive. Marino decise che era tempo di riprendersi gli immobili e far pagare quanto dovuto a tutti. Raggi iniziò ad applicare la delibera e a decine si sono visti recapitare richieste di arretrati a volte molto elevate, come nel caso di Esc Atelier a San Lorenzo. Un caos fatto di cartelle da decine di migliaia di euro e rischi di sfratto per realtà pluridecennali di welfare dal basso, punti di riferimento per quartieri spesso popolari e privi di altri servizi e centri aggregativi o per fare sport a prezzi accessibili.

Cosa prevede il nuovo documento presentato ad agosto

La nuova delibera, presentata il 10 agosto scorso non senza polemiche e forti critiche da parte di alcune associazioni - in particolare la rete CAIO del IX municipio che riunisce diverse associazioni tra Spinaceto e dintorni - prevede tra le altre cose la creazione di un forum che valuti le assegnazioni, una revisione elastica delle situazioni arretrate, assegnazioni dirette e gratuite se a richiederle saranno soggetti istituzionali o enti del terzo settore che si facciano carico della ristrutturazione, un occhio di riguardo agli under 35 ed è previsto lo scomputo dagli affitti per chi ha già realizzato o si impegnerà a realizzare lavori di manutenzione.

Pd e SCE: "Grande risultato, decisivo cambio di rotta"

"L'obiettivo che abbiamo è chiaro: riempire tutti gli spazi disponibili, che sono tanti, con attività utili al territorio ed ai cittadini, garantendo quindi il giusto sostegno a progetti e iniziative di qualità, serie e moderne, disciplinando con chiarezza gli obblighi di manutenzione, definendo regole e istituti di controllo condivisi" ha commentato in una nota il gruppo Pd del Campidoglio. "Da fuori le istituzioni ho sempre pensato che la Delibera 140 fosse ingiusta - ha commentato Yuri Trombetti, presidente della commissione patrimonio -, perché ha distrutto il valore sociale generato nei tanti spazi pubblici della nostra città. Un Mio obiettivo oggi da presidente della commissione è stato quello di ricostruire quel lavoro, attraverso l’ascolto di tante realtà. Scopri che Roma ha mille esempi diversi e scopri quanto è difficile incardinare in una delibera tutte quelle fattispecie. È stata una sfida raccolta, un anno di ascolto e di lavoro, riga per riga, parola per parola non dimenticando mai i tanti volti incontrati e le tantissime storie ascoltate". "Oggi abbiamo realizzato un grande risultato - aggiungono Alessandro Luparelli e Michela Cicculli di SCE - . Diamo un decisivo cambio di rotta alla gestione del patrimonio pubblico in disuso del Comune di Roma. Abbiamo sostenuto alcuni importanti emendamenti al regolamento della delibera, a lungo discussi insieme alla maggioranza, come la stima degli immobili sulla base del minimo Omi e la norma transitoria per la regolarizzazione di tutte quelle realtà attualmente soffocate da arretrati esorbitanti. È stato solo l'ultimo passo di un intenso percorso di commissioni e consultazioni in cui siamo stati fortemente impegnati nell'ascolto delle realtà sociali e della cittadinanza attiva".