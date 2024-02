Chi vive vicino a un termovalorizzatore rischia la salute, M5S: "Gualtieri fermi l'iter"

"I numeri diffusi dallo studio Eras sono inquietanti". A commentare il report della Regione Lazio, pubblicato in anteprima da RomaToday Dossier, sugli effetti di termovalorizzatori e discariche, sono gli esponenti del Movimenti Cinque Stelle. Lo studio riguarda sia gli impianti di San Vittore e Colleferro, sia le discariche della regione, e analizzando lo stato di salute di un gruppo di residenti a 5 e 7 chilometri di distanza dagli impianti, conferma l'aumento di rischio per malattie respiratorie croniche, cardiocircolatorie e cerebrovascolari già certificato con un primo studio, analogo, del 2013.

"Il sindaco Gualtieri non può ignorare questi dati estremamente allarmanti e, anche nelle sue vesti di commissario, non può ulteriormente far finta di non sapere e calpestare così barbaramente il diritto alla salute dei cittadini tutelato anche a livello costituzionale dall'art.32" commentano l'ex sindaca di Roma e consigliera del M5s in Campidoglio Virginia Raggi, la capogruppo in Campidoglio M5s, Linda Meleo, il capogruppo della Lista civica Virginia Raggi in Campidoglio, Antonio De Santis, la capogruppo della Lista civica Virginia Raggi in municipio IX, Carla Canale, e il capogruppo del M5s in municipio IX, Marco Cerisola. "Ponga dunque fine a questo progetto scellerato in ossequio al principio europeo di precauzione - concludono - e scelga di salvaguardare i cittadini anziché continuare a perseguire con inspiegabile ostinazione le sue personali ed erronee, dati alla mano, convinzioni in materia di rifiuti".

Sul tema anche la consigliera regionale Alessandra Zeppieri di Polo Progressista. "Sono risultati allarmanti, che ci consentono di avere certezza su altrettanti casi di rischio ambientale. E questo consentirebbe, applicando la legge regionale del 2019, di sospendere insediamenti e ampliamenti di impianti nelle aree dichiarate a rischio di crisi: sia su istanza dei Comuni, che Città Metropolitana o delle Province competenti per territorio, sia in maniera autonoma da parte regionale. Il mio lavoro è e sarà quello di continuare a presentare atti in Consiglio, per consentire queste ed altre forme di tutela a vantaggio di cittadini e territori, ma anche di imprese sane che esercitano secondo utilità sociale e nel rispetto dei principi di ecosostenibilità: ormai parte fondante del nostro testo costituzionale e non più solo opinione delle forze politiche ecologiste".