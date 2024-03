La protesta degli studenti universitari in Regione: "Stop al commissariamento di LazioDisco"

Non è bastato l’annuncio, da parte della Regione Lazio, che ha dichiarato vincitori tutti i 5653 studenti risultati idonei e in attesa di rientrare nella graduatoria del “Bando diritto allo studio 2023/2024”. Gli studenti sono comunque tornati a protestare sotto la Regione Lazio, nella mattina di lunedì 18 marzo.

Le motivazioni dell’iniziativa

“A seguito dell'annuncio della manifestazione - spiegano gli studenti - la risposta della Regione è stata annunciare che tutti gli idonei alla borsa di studio verranno resi vincitori così come avvenuto negli ultimi anni. Una risposta tardiva, solo a seguito della nostra pressione e dell'annuncio di una mobilitazione degli studenti, e che chiaramente non può bastare. Abbiamo bisogno di concretezza e azioni strutturali, affinché il diritto allo studio non sia episodico”. Gli studenti chiedono, in particolare anche la fine del commissariamento dell’ente per il diritto allo studio LazioDisco: “Ci avevano detto che sarebbe stato un commissariamento breve - spiega Marco Eusebio, consigliere della consulta regionale LazioDisco - e invece dura da quasi un anno. Questo ci impedisce di adempiere al compito per cui siamo stati eletti, non possiamo preparare il nuovo bando per le borse di studio”. Secondo Eusebio, inoltre, gran parte degli studenti che dovrebbero ricevere la borsa di studio, 35mila in totale secondo la Regione, “non hanno ricevuto nemmeno la prima rata. In molti non riescono ad arrivare a fine mese, altri non hanno neppure la possibilità di ricevere un aiuto economico dalle loro famiglie, rischiando quindi di dover abbandonare gli studi”. Ai ragazzi è arrivato l’appoggio del consigliere regionale ed ex assessore alla Sanità, Alessio D’Amato: “Ho partecipato alla manifestazione sotto la sede della Regione Lazio - spiega - per portare solidarietà agli studenti che non hanno, finora, ricevuto alcuna risposta alle loro richieste. A Rocca dico gli studenti non sono spam, meritano rispetto. Servono tre risposte chiare, la prima certezza delle risorse e nei tempi di erogazione delle borse di studio, la seconda fine del commissariamento e la terza una seria politica del diritto allo studio e alle abitazioni per studenti”. Alla manifestazione, lanciata da Sapienza Futura, hanno aderito Primavera Studentesca (università di Cassino), Università dello Studente (università degli studi della Tuscia), Progetto Tor Vergata, Progetto Roma Tre, WS Foro Italico, Consiglio degli studenti Università - Campus Bio-Medico, ALPHA Luiss, ASP Roma Luiss.

La risposta della Regione

La Pisana ha risposto alle proteste degli studenti attraverso una nota, in cui si legge: “La Regione è vicina alle problematiche degli studenti, come dimostra l’azione di governo che, da un anno a oggi, cioè dall’insediamento del 12 marzo 2023, si traduce costantemente in atti concreti. Non ultimo l’assegnazione delle borse di studio messe a disposizione attraverso DISCo Lazio: sono stati dichiarati tutti vincitori i 5.653 studenti idonei in attesa di rientrare nella graduatoria del ‘Bando diritto allo studio 2023/2024’. In totale, quindi, per l’anno accademico 2023-24, la Regione Lazio stanzia oltre 179 milioni di euro per circa 35 mila studenti”. Il presidente, Francesco Rocca, inoltre, ha confermato l’intenzione di incontrare una delegazione studentesca mercoledì 20 marzo alle 16.