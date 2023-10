Studenti montano le tende in piazza Montecitorio: "Non resteremo a guardare"

’Unione degli Universitari e dalla Rete degli Studenti Medi sono in protesta a Piazza Montecitorio per la Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri.

Gli studenti hanno piantato letteralmente le tende davanti alla Camera dei deputati, in rivolta perché ritengono “ridicola” la cifra pari a 97 milioni di euro che saranno investiti nel 2024 per gli alloggi universitari. “Tra l'altro non serviranno per realizzare posti letto aggiuntivi, ma soltanto per coprire un buco del PNRR perché i fondi stanziati non erano sufficienti. Si tratta di soldi che andranno principalmente ai privati, per alloggi che possono arrivare a costare mille euro al mese. Di fronte al caro affitti e al caro studi, avevamo chiesto di incontrare Meloni e Bernini, stanziando almeno due miliardi di euro per l’università” dichiara Camilla Piredda, coordinatrice dell’UDU.

Gli studenti chiedono interventi non solo per gli alloggi ma anche per altri temi quali affitti, salute mentale, trasporti, mense e borse di studio. A loro sostegno in piazza vari esponenti parlamentari e dell’opposizione come Scarpa, Zingaretti, Piccolotti, Caso D’atorre, Giani.

La manifestazione si espanderà da Roma in tutta Italia: “Non resteremo a guardare di fronte all’indifferenza della politica. Porteremo nuovamente la mobilitazione in tutta Italia, dove con manifestazioni e assemblee in scuole e atenei denunciamo il caro studi e la mancanza di adeguati sostegni economici“ – commenta Paolo Notarnicola – “Questa legge di bilancio non parla di scuola pubblica, non ci sono misure per garantire effettivamente l'accessibilità dell'istruzione, mancano fondi per l'edilizia scolastica”.