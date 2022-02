Video pillole contro la guerra: nasce la piattaforma student4peace

Si chiama student4peace ed è il nome che, l’associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio e l’università Campus Bio Medico di Roma, hanno deciso di dare ad un portale.

Si tratta di una piattaforma pensata per dare voce ai giovani studenti medi e universitari sul tema della pace. Al suo interno sarà possibile caricare video di 120 secondi postati su facebook e sugli altri principali canali social. Il contenitore web, ancora non online, contribuirà a raccogliere i messaggi di pace che i giovani cominciano a diffondere sui relativi account.

“Ai giovani con student4peace affidiamo il compito di suggerirci vie per costruire la pace nel mondo. Università e scuola proprio per questo devono lavorare in sinergia, dando voce contemporaneamente agli studenti universitari e a quelli delle scuole” ha premesso Raffaele Calabrò, il rettore dell’università Campus Bio Medico di Roma “Quando ieri pomeriggio Mario Rusconi, presidente ANP-Roma, mi ha proposto l’idea che poi abbiamo concretamente sviluppato insieme mi ha subito trovato d’accordo” perché, ha aggiunto il rettore “Solo nella pace possono esistere una crescita personale e una ricerca scientifica pienamente finalizzate al progresso e allo sviluppo degli uomini”.

Alle parole di Calabrò hanno fatto eco quelle di Mario Rusconi, presidente dell’ANP-Lazio. “Crediamo che dalla sensibilità dei giovani possa arrivare un concreto contributo distensivo sul tema della pace. I nostri studenti – ha spiegato Rusconi - riusciranno sicuramente, attraverso quelle tecnologie che ben conoscono e utilizzano costantemente, ad accendere in internet un faro di speranza e solidarietà”. Apprezzamenti per l’iniziativa sono stati espressi anche dal Cristina Costarelli (ANP Lazio) che ha dichiarato di confidare nel contributo degli studenti “per illuminare percorsi con cui costruire ponti di pace nel mondo”.