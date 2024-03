Studente di un liceo di Roma fa il gesto della pistola contro Giorgia Meloni. Scoppia la polemica

Il segno di una pistola fatto con le mani verso la premier Giorgia Meloni. È il gesto di uno degli studenti del liceo Righi che stava assistendo alla seduta dell'aula del Senato mentre erano in corso le comunicazioni del presidente del consiglio. Lo hanno raccontato alcuni parlamentari che hanno sottolineato pure il pronto intervento dell'insegnante a fermare lo studente.

Fatto sta che, nonostante il blitz della docente, l'ondata di condanne e polemiche si è levata. Il fatto è finito nelle mani del questore anziano Gaetano Nastri (FdI). Dopo quanto accaduto, il parlamentare ha incontrato la professoressa che ha subito stigmatizzato il comportamento. Nastri ha fatto sapere che il ragazzo "è già pentito e si è scusato".

Il liceo, considerato uno dei migliori di Roma, ha subito annunciato provvedimenti: "Assumeremo un provvedimento disciplinare - promette la preside del liceo Righi di Roma, Cinzia Giacomobono -. Sono cose che non vanno fatte, nel nostro liceo sappiamo che ci sono studenti di sinistra estrema, critici verso il governo, e studenti di estrema destra. Il Consiglio di classe valuterà il da farsi, in base al regolamento di istituto e alla gravità di quanto compiuto. Ci dispiace, chiediamo scusa".

Sul caso è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di aprire la discussione generale sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue: "Voglio condannare" questa cosa "nella maniera più decisiva, anche se si tratta di un ragazzino". E la condanna è stata unanime dal mondo della destra: "Un gesto senza precedenti.Un episodio indegno, incivile e inaccettabile. La violenza non va mai evocata, tanto meno all'interno di un'aula parlamentare. Mi auguro che le autorità scolastiche prendano adeguati provvedimenti e spero che lo studente arrivi a comprendere la gravità del suo ignobile gesto'', ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan.

Laconico il commento di Giorgia Meloni: "Su quanto accaduto non ho nulla da aggiungere, mi colpisce che un gesto del genere avvenga in un'Aula come questa nel giorno dell'anniversario della morte di Marco Biagi, un servitore delle istituzioni, dello Stato che ha pagato con la vita la sua disponibilità verso le istituzioni".