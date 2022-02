"Le strisce blu servono a migliorare il trasporto pubblico": così Patanè prepara la strada agli aumenti

Roma resta la città con il più alto numero di auto in rapporto alla popolazione. 629 auto ogni 1000 abitanti. Un dato, peraltro in crescita, che certifica le difficoltà, se non il fallimento, delle politiche messe in campo per favorire la mobilità sostenibile.

Disincentivare il ricorso alle auto

“Per far lasciare la auto a casa dei romani, servono decisioni nette” ha recentemente ribadito Enrico Stefàno, l’ex pentastellato che nel corso della passata consiliatura ha rivestito, per cinque anni, i panni di presidente della commissione mobilità. Dunque sì a forme che disincentivano il ricorso al mezzo privato, come le Ztl, l’ecopass per accedere al centro e le strisce blu. Su quest’ultime è tornato ad esprimersi anche l’assessore capitolino Eugenio Patanè.

In difesa delle strisce blu

“Voglio spezzare una lancia verso questo strumento di regolazione, la sosta tariffata, inserita agli inizia degli Anni 90 nella nostra città. Non è uno strumento per fare cassa” ha spiegato l’assessore alla mobilità perché, le strisce blu, hanno tre funzioni: “ordinano la sosta su strada, garantiscono la rotazione delle autovetture, ed agiscono da disincentivo al traffico privato”. Rinunciare alla sosta tariffata, disegnando di bianco i posteggi a pagamento, ha ribadito Patanè, finisce per disincentivare l’uso del mezzo pubblico. La riduzione delle strisce blu, quindi, va ad incidere negativamente sulla scelta di ricorrere al trasporto pubblico locale.

Favorire l'alternativa alle auto

“Tutte le volte che sono stati presi provvedimenti che hanno tolto stalli di sosta tariffata la conseguenza è stata un decremento sensibile della bigliettazione del trasporto pubblico”. Ed il Campidoglio deve invece studiare delle formule per far lasciare ai romani l’auto a casa. Puntando sulla tecnologia, com’è nel caso del dispositivo che compendia in una sola applicazione tutte le opzioni trasportistiche disponibili. Ma anche rilanciando le strisce blu.

L'aumento delle strisce blu

Il rilancio, ha recentemente ricordato Patanè in un’intervista a Romatoday, comporta un aumento degli stalli a pagamento “Ne abbiamo 70mila e dobbiamo arrivare a 100mila”. Lavorando anche sulla tariffazione, perché l’obiettivo non deve essere fare cassa ma scoraggiare il parcheggio di lunga durata. Un escamotage per convincere i romani a rinunciare, un po’ più spesso, alla propria vettura in favore di altre soluzioni trasportistiche.