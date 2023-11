Minimarket in centro, per il Giubileo in arrivo "la cura dimagrante"

Sono circa 3500 i minimarket presenti a Roma. Un terzo sono quelli concentrati nella cosiddetta zona Unesco. È il centro storico, sempre più ad uso e consumo dei turisti. Un “luna park” per chi non abita a Roma. Una sorta di incubo per chi, al contrario, vive tra gli storici rioni del centro.

La delibera che cambia le regole

I pellegrini che visiteranno la Capitale in vista del Giubileo, però, troveranno una realtà diversa. Perché, dopo un lungo iter, lo scorso 31 maggio è stato approvato un nuovo provvedimento. Vieta l’apertura, fino al prossimo 31 dicembre, di quelle attività considerate “laboratori artigianali nel settore alimentare” cui il centro è saturo. Un divieto che quindi riguarda le gelaterie, le pizzerie al taglio, i negozi di kebab. Ma è ancora più restrittiva verso altre realtà, dai “compra oro” ai minimarket. Per questi ultimi, il divieto, rimane infatti in vigore per i prossimi tre anni e, quindi, fino al 2025.

Il paletto messo dal Campidoglio sui trasferimenti

“Il numero di minimarket è destinato a diminuire per gli effetti della delibera 109 (quella votata lo scorso maggio ndr) ma non solo per i divieti relativi alle nuove aperture. Le richieste di trasferimenti, così frequenti in passato, dallo scorso giugno sono sensibilmente calate” ha spiegato l’assessore al commercio del municipio I Jacopo Scatà. Il provvedimento “che è frutto d’un lavoro condiviso con l’assessorato al commercio e con il gabinetto del sindaco” ha sottolineato Scatà “consente ai minimarket di chiedere un trasferimento solo se trovano uno spazio di almeno 100 metri quadrati dove spostarsi”. E viene da sé che, con questo paletto, si scoraggia fortemente la richiesta. Perché, banalmente, è complicato trovare superfici simili, a disposizione, nelle strade del centro.

No alle chiusure e riaperture per gli sgravi fiscali

Altra difficoltà che i titolari dei minimarket ora incontrano, è quella di chiudere e riaprire la propria attività. E’ una modalità che consente di ottenere un vantaggio fiscale per i primi 5 anni alla persona fisica che apre una nuova attività. Ma anche questa possibilità è venuta meno perché “il nuovo regolamento prevede che, al cambio di rappresentante legale, corrisponda l’avvio di una nuova attività” ha spiegato Scatà. Possibilità che, per i prossimi tre anni, non è consentita nel territorio del centro. Il risultato sarà, in previsione del Giubileo, una diminuzione nel numero di minimarket la cui gestione diventerà meno vantaggiosa.

Le ordinanze del sindaco

Anche perché, nel frattempo, dovrà fare i conti con le ordinanze restrittive firmate dal sindaco che, per contrastare la malamovida, impongono di abbassare le saracinesche alle 22. L’ultima, sottoscritta da Roberto Gualtieri, è datata 20 ottobre e resta in vigore fino al 7 gennaio. Ma non è esclusa una sua proroga.