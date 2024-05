“Colora Roma”: per il restyling di muri e sottopassi arriva un concorso di Street art

Puntare sugli street artist per riportare il decoro sui muri, i sottopassi e le facciate dei palazzi deturpati da affissioni abusive e scritte vandaliche. Il Campidoglio sta lavorando ad un progetto che potrebbe consegnare, a nuove generazioni di artisti, una considerevole quantità di spazi dove esibirsi. Nel farlo, ne beneficerebbe il decoro cittadino.

Il concorso Colora Roma

L’idea, affrontata nel corso delle commissioni ambiente e cultura, mira a catalizzare le energie che la street art è in grado di esprimere, in un concorso. I muri delle città potrebbero così essere impiegati come grandi tele in cui “comunicare messaggi sociali rilevanti, legati anche a temi di attualità” si legge nella proposta passata al vaglio delle due commissioni. Perché ciò avvenga in maniera ordinata “occorre predisporre una mappatura che individui gli spazi da mettere a disposizione della riqualificazione artistica”.

Il via libera delle prime commissioni

Bisognerà quindi fare un’attenta cernita tra i tanti luoghi che necessitano di maggiore attenzioni. Quei muri e sottopassi diverrebbero oggetto del concorso di street art “ColoraRoma” che, il consigliere democratico Mariano Angelucci ha messo nero su bianco nella proposta passata al vaglio delle varie commissioni.“Mettiamo insieme il decoro e la creatività. Metteremo in fila una serie di location dove far realizzare le opere - ha spiegato Mariano Angelucci - e sarà istituito un premio per le migliori performance, valutate da una giuria”.

“È un’opportunità che va colta e bene ha fatto Angelucci a sottoporci la sua proposta – ha commentato la presidente della commissione cultura Erica Battaglia – vogliamo promuovere la street art, impiegando il talento delle persone che si cimentano in questa forma d’arte, con l’obiettivo di raggiungere le periferie ed i luoghi che sono quindi anche distanti dai classici circuiti turistici”.

L'iter per approvare la proposta

Muri e facciate deturpati dai writer senza talento o dai manifesti abusivi, verrebbero trasformati, soprattutto nelle zone distanti dal centro, in gallerie d’arte a cielo aperto. Significherebbe proseguire nel solco scavato una dozzina di anni fa da Ostiense, diventata la “street art district di Roma”, replicando quel modello negli altri quartieri periferici di Roma. Perché ciò avvenga è necessario approvare la proposta in Assemblea e, contestualmente, trovare le risorse economiche per promuovere il concorso.

“L'arte pubblica di strada è una delle forme d'espressione più apprezzate soprattutto dai ragazzi e dalle ragazze. Progetti legati alla street art hanno inoltre contribuito a creare attenzione e interesse per interi quartieri; pensiamo a Muro al Quadraro, Sanba a San Basilio o alle tante opere realizzate a Tor Pignattara o al Pigneto - ha ricordato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri - Individuare del muri pubblici "legali" è da anni una delle esigenze della città ed una delle richieste del mondo dell'arte, e la delibera va nella direzione giusta".