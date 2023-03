Gualtieri “boccia” Meloni: niente stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

C'era tempo fino al 31 marzo, ma il Campidoglio ha deciso di farlo prima, approvando in assemblea lo scorso 26 gennaio la non adesione di Roma Capitale allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro previsto dal decreto Milleproroghe 2023 del governo Meloni.

Il decreto di Meloni che permette lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Nella legge di bilancio di quest'anno, l'esecutivo di centrodestra ha deciso di "dare una mano" a chi ha debiti di piccola entità, tra fisco e contravvenzioni. L'adesione al decreto, però, a differenza di altri stralci precedentemente approvati, non è automatica: la decisione era facoltà di ogni ente locale. E così Roma Capitale, passando per i suoi consiglieri, ha deciso di non procedere.

L'assemblea capitolina vota contro: l'aiuto ai debitori non passa

Come si legge nel verbale della seduta dell'assemblea che si è tenuta il 26 gennaio, permettere lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro "determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari di Roma Capitale ed effetti negativi sul risultato di amministrazione solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa (...), che prevede il ripianamento in massimo cinque annualità del maggiore disavanzo. L’annullamento, seppure parziale, dei crediti iscritti a ruolo da parte di Roma Capitale - si legge ancora nel documento -, oltre a risultare incoerente con gli indirizzi espressi dall’amministrazione capitolina volti a disincentivare l’evasione tributaria ed extra-tributaria, appare discriminatorio nei confronti dei contribuenti virtuosi in quanto porta a incentivare i comportamenti illeciti".

A favore dello stralcio solo il centrodestra

Insomma, l'amministrazione di centrosinistra (l'atto è stato votato favorevolmente da tutto il centrosinistra presente, contrari solo l'Udc Di Stefano e i consiglieri di FdI Masi e Quarzo) ha espresso sostanzialmente un giudizio politico negativo rispetto alla decisione del governo guidato da Giorgia Meloni. Chi ha debiti fino a 1.000 euro e risiede nella Città Eterna non avrà vie di fuga.

Le agevolazioni che restano in piedi: la "rottamazione-quater"

Resta però la possibilità della "rottamazione-quater", grazie alla quale si possono estinguere i debiti (IMU e TARI incluse) "senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e cosiddetto aggio". Quindi, in soldoni, il debitore pagherà la somma "capitale" del debito, non tutto ciò che viene aggiunto per i ritardi e le sanzioni accessorie. Stessa cosa per le multe: con la "rottamazione-quater" chi ha visto trasformarsi una multa in cartella, non verrà esentato dal pagarla: scamperà solamente gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio. Per aderire, entro il 30 aprile 2023, come si legge sul sito di Roma Capitale il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, dove è possibile reperire sia la modulistica che ulteriori informazioni.