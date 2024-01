Roma ricorda strage di Acca Larentia. Il "presente" in onore di Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni

Due grandi corone di alloro, momenti di raccoglimento e il solito rito del “presente” per ricordare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni morti in quella che è passata alla storia come la strage di Acca Larentia.

La strage di Acca Larentia

Era il 7 gennaio del 1978, nel pieno degli anni di piombo, quando in un agguato nella sede del Movimento Sociale Italiano di Acca Larentia al Tuscolano furono uccisi Bigonzetti, all’epoca ventenne, e Ciavatta che aveva diciotto anni. Poche ore più tardi, nel corso degli scontri con le forze dell’ordine accorse per sedare la protesta spontanea dei missini sul luogo dell’agguato, morì anche Recchioni.

Corone di alloro e presente per i camerati uccisi

Oggi a 46 anni da quel giorno il ricordo delle istituzioni e dei militanti. “Fu un giorno terribile per Roma, quel 7 gennaio 1978. È doveroso essere qui oggi, in via Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano della Capitale, per ricordare i giovanissimi Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, morti per l'odio ideologico che ha avvelenato gli Anni di Piombo. A 46 anni di distanza è nostro dovere ricordare. Commemoriamo perciò questi ragazzi uccisi in nome delle loro idee e del credo politico, affinché ciò non avvenga mai più” il commento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sul posto per Roma Capitale l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

“Nel ricordo della strage di Acca Larenzia dove furono massacrati Franco, Francesco e Stefano, giovanissimi militanti del Fronte della Gioventù. La Regione Lazio ha deposto una corona d’alloro alla memoria” ha detto l’assessora allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli.

Il ricordo di Fabio Rampelli: "Abbiamo vinto per voi"

“Il sistema voleva lo scontro feroce tra ragazzi innocenti, aveva bisogno della violenza per creare il panico e costruirsi il consenso sulla paura della guerra civile, nonostante l’olezzo che emanava, la corruzione, il decadimento morale, il tradimento continuo della nazione. Un interminabile gioco di vendette incrociate chiamò altro sangue, ma poi arrivò il giuramento: l’unica ragione che avrebbe lontanamente potuto dare un senso alla morte di un ragazzo a vent’anni era la vittoria. E ci siamo disperatamente e velleitariamente messi a costruirla. Prima ci hanno ignorato, poi deriso, poi combattuto. Poi abbiamo vinto. Per voi e per l’Italia” ha scritto sui social il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, ricordando Acca Larentia.