Il Comune accelera sulla sicurezza dei bambini: obiettivo 110 strade scolastiche nei prossimi mesi

Le strade scolastiche diventeranno una realtà a Roma, se il tavolo di coordinamento deciso da una memoria di giunta capitolina otterrà gli effetti sperati. La novità è stata annunciata dagli assessori Claudia Pratelli ed Eugenio Patanè, rispettivamente delegati a scuola e mobilità.

Un tavolo per nuove strade scolastiche a Roma

Al tavolo parteciperanno gli assessorati e i rispettivi dipartimenti, Roma Servizi per la Mobilità, i presidenti delle commissioni coinvolte (i dem Fermariello e Zannola), tutti i municipi, il comando della Polizia Locale di Roma Capitale, la consulta cittadina per la sicurezza stradale e le principali associazioni del settore.

Obiettivo 110 chiusure, temporanee o definitive

Verranno dunque coordinati gli interventi per garantire le chiusure stradali vicino alle scuole, con formule che cambieranno in base ai contesti territoriali. Infatti le strade scolastiche potrebbero essere temporanee grazie al presidio dei vigili, oppure fisse con installazione di barriere però rimovibili, infine con la pedonalizzazione permamente. Negli anni precedenti l'amministrazione aveva fatto partire una sperimentazione, con ricognizioni sui territori, che hanno portato ad un totale di 110 proposte di strade scolastiche a Roma.

Pratelli: "Un'idea diversa di pensare gli spazi"

“Vogliamo rilanciare, in collaborazione stretta con i Municipi, le comunità educanti e le associazioni territoriali - ha commentato l'assessora Pratelli - l'idea di un diverso modo di pensare gli spazi attorno alle scuole: spazi sicuri, liberati, che tornano a disposizione della socialità e dell’incontro, spazi cittadini “contagiati” dalla funzione educativa delle scuole. Le strade scolastiche sono, in un certo senso, uno sconfinamento della scuola nel territorio che la circonda, la manifestazione fisica della contaminazione tra scuola e città".

Patanè: "Mobilità scolastica sostenibile è asse portante"

“Compiamo un altro passo in avanti nell’iter che porterà alla realizzazione di 110 strade scolastiche nella nostra città - aggiunge l'assessore Patanè -. Uno degli assi portanti su cui stiamo puntando in questa consigliatura è proprio la mobilità scolastica sostenibile e la realizzazione delle strade scolastiche, grazie alla collaborazione con i municipi interessati e il supporto di Roma Sevizi per la Mobilità”.