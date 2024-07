L'appello al Campidoglio degli assessori dei municipi: "Servono soldi per le strade scolastiche"

Dopo la sperimentazione avviata nel 2021, le strade scolastiche devono diventare realtà. Ne sono convinti gli assessori alla mobilità di tutti e quindici i municipi di Roma che hanno scritto una mail congiunta al collega capitolino, Eugenio Patanè, e all’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli. Nella lettera si chiede lo stanziamento, da parte del Campidoglio, dei fondi necessari per mettere in sicurezza gli alunni e le alunne della Capitale all’entrata e all’uscita dagli edifici scolastici.

Cosa sono le strade scolastiche

Una “strada scolastica” è una via in prossimità di una scuola in cui viene bloccato temporaneamente il traffico degli autoveicoli in modo che tutti possano raggiungere la loro meta in sicurezza. Si tratta di una chiusura totale, ma per pochi minuti. La sperimentazione, come detto, era stata avviata nell’aprile del 2021 e riguardava 17 istituti romani. Un progetto pensato per diversi motivi ma, soprattutto, per evitare gli assembramenti di auto davanti alle scuole.

Le strade scolastiche devono diventare realtà

A giugno del 2023 era stata approvata dalla Giunta capitolina una memoria per promuovere a Roma le strade scolastiche. Si istituiva un tavolo di coordinamento composto dagli assessorati alla scuola e mobilità di Roma Capitale, i rispettivi dipartimenti, Roma servizi per la mobilità, i presidenti delle commissioni scuola e mobilità, i 15 Municipi, il comando della polizia locale, la consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e la sostenibilità e le principali associazioni del settore. L’obiettivo è quello di realizzare le 110 proposte arrivate dopo la fase sperimentale.

La lettera degli assessori

Nella mail inviata a Pratelli e Patanè i quindici assessori sostengono che per “essere coerenti e conseguenti” con la scelta di “ridurre la presenza delle auto e favorire la mobilità attiva” sia necessario “che nell’imminente assestamento di bilancio di Roma Capitale siano destinate risorse finanziarie per la loro realizzazione”. È infatti evidente “che per andare oltre la fase della sperimentazione e avviare una fase di programmazione strutturale degli interventi c’è bisogno di certezze economiche”.