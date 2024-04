Limite di 30 chilometri orari in tutte le strade in cui si trovano scuole. La proposta fa discutere

Un limite di velocità di 30 chilometri orari in tutte le strade di Roma in cui si trovano scuole, con installazione di dissuasori di velocità, arredo urbano e semafori. È la proposta di deliberazione a prima firma della consigliera M5s Linda Meleo. Il progetto è stato discusso in una commissione congiunta Scuola e Mobilità, da cui sono emerse alcuni punti critici legati alla proposta.

La proposta del M5s

Il progetto prevede, appunto, l’installazione di un limite di velocità di 30 chilometri orari nei pressi degli istituti scolastici in tutte le strade della Capitale. Oltre all’installazione di impianti semaforici, attraversamenti pedonali rialzati e aree pedonali protette. Si punta, inoltre, ad accelerare la creazione delle strade scolastiche individuate “nel Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile, ndr) adottato nel 2019 e poi approvato definitivamente da questa amministrazione nel febbraio del 2022” sottolinea Meleo. Nel testo si propone anche di inserire la voce “Scuole sicure” nel piano di investimento del bilancio di Roma Capitale, in modo da disporre i fondi necessari per realizzare il progetto. Destinando risorse apposite anche ai municipi.

I dubbi

Le perplessità maggiori sulla proposta riguardano la richiesta di accelerazione per la realizzazione delle strade scolastiche individuate nel 2021. E a spiegarle è la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello: “Nella maggior parte delle strade selezionate il piano non è realizzabile per motivi tecnici, per cui è stato fatto un lavoro per individuare altre 110 strade in cui il progetto può essere attuato”. Sulla questione è stato istituito un tavolo di coordinamento nel giugno 2023, con la partecipazione degli assessorati Scuola e Mobilità, Roma Servizi per la Mobilità, i presidenti delle commissioni coinvolte, tutti i municipi, il comando della Polizia Locale di Roma Capitale, la consulta cittadina per la sicurezza stradale e le principali associazioni del settore. L’altra perplessità riguarda il limite di velocità di 30 chilometri orari in tutte le vie che ospitano scuole: “Ogni strada deve avere una sua progettazione specifica – sottolinea Fermariello -. Bisogna spiegare meglio nel testo l’introduzione del limite e verificare quali sono le strade in cui questo strumento sarà poi effettivamente realizzabile”. Da qui la richiesta della maggioranza di convocare una nuova commissione congiunta per valutare le modifiche alla proposta che possano risolvere i problemi emersi prima dell’approdo del testo in aula. Un punto su cui concordano i presidenti di entrambe le commissioni, Fermariello e Zannola, e su cui ha dato disponibilità anche il gruppo del M5s da cui arriva la proposta.