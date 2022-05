Più strade scolastiche per la capitale: ciclisti in pressing sul Campidoglio

Strade temporaneamente chiuse negli orari di entrata ed uscita dalle scuole. E’ quanto prevede il progetto delle cosiddette “strade scolastiche” che l’amministrazione cittadina ha avviato, in via sperimentale, nell’aprile del 2021.

Le strade scolastiche

L’iniziativa, che inizialmente ha coinvolto 17 edifici scolastici, rientra nel Decreto legge n.78 “Rilancio”, che è stato convertito nel 2020 nella legge 120, quella che appunto ha istituito le “zone scolastiche urbane”. Dall’avvio della sperimentazione, che prevedeva la pedonalizzazione delle strade dove sono presenti i plessi scolastici, si sta per entrare nella “fase 2”, che potrebbe allargare il numero di strade interessate portandole fino a 79. Questa, almeno, è l’intenzione della giunta Gualtieri.

Le intenzioni dell'amministrazione

“Attualmente sono in corso le operazioni di revisione finale degli studi di fattibilità relativi all’elenco dei 79 istituti scolastici, al termine delle quali saranno proposte soluzioni ottimizzate per ciascuno di essi” aveva dichiarato l’assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè, in occasione di un incontro incentrato sulla mobilità. I ciclisti romani hanno preso in parola quell’affermazione al punto da far partire un contatore. “Sono già trascorsi 22 giorni dalla dichiarazione dell’assessore Patanè” ha fatto notare Enzina Fasano, presidente dell’associazione Salvaiciclisti Roma.

Il pressing sul Campidoglio

“Siamo contenti di questo incremento (il 3,46% del totale) e speriamo che la procedura venga spedita velocemente, considerato che occorra una semplice ordinanza sindacale per la costituzione di una zona scolastica” ha aggiunto l’associazione Salvaiciclisti che ha calcolato la presenza a Roma di 2280 istituti scolastici di ogni ordine e grado, tra quelli pubblici e privati. Restringendo il campo, e quindi escludendo le scuole superiori, portando da 17 a 79 le strade scolastiche, significherebbe “escludere ben 1539 scuole con bambine e bambini al di sotto dei 13 anni di età che, ad oggi, in molti casi, sono sprovviste di qualsiasi area di tutela una volta usciti dal cancello di scuola”.

Il confronto con l'Europa

Quindi, anche se l’amministrazione punta ad incrementare il numero di strade sicure, quelle che si andrebbero a realizzare nella capitale sono comunque “pochissime se confrontate alle 500, già realizzate, a Londra, alle 170, già realizzate, a Parigi e le 150 di Barcellona” ha ricordato, con una nota, Salvaiciclisti di Roma. Quest'ultimo dato è particolarmente significativo perchè la città catalana ha circa la metà degli abitanti di Roma.

L’associazione, tra l’altro, ha firmato insieme ad altre 40 realtà una richiesta che, a livello nazionale, chiede di implementare su tutta la penisola il numero di “strade scolastiche”. A partire dalla Capitale.