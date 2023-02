Le strade sono troppo dissestate: i vigili vietano la circolazione per moto e bici

I limiti a 30 chilometri orari, in buona parte delle strade del quartiere già in vigore, non sono sufficienti a garantire l’incolumità di chi si mette alla guida. Ed è per questo che, dal 31 gennaio, il comando di polizia locale del gruppo Roma Mare ha deciso di avviare un’ulteriore restrizione.

Non basta andare piano

Difronte alle troppe buche, ciclomotori, motocicli, biciclette e monopattini, non potranno più circolare su una mezza dozzina di strade dell’Infernetto. Il provvedimento, richiesto dalla direzione tecnica del municipio X, è stato emesso dal comandante Stefano Donati. Come si legge in premessa, su quelle strade nel tempo “al fine di tutelare la pubblica incolumità” e “in attesa di un intervento manutentivo risolutivo del problema” era stato “posto il limite di velocità di 30 km/h”.

Quella misura, evidentemente, non è più sufficiente e, di conseguenza, è stato chiesto ed ottenuto di vietare il transito ai mezzi a due ruote. Un provvedimento, quello firmato dal comandante della polizia locale su richiesta della direzione tecnica, che suona come una resa: l’asfalto è così ammalorato che, ai ciclisti ed alle altre categorie oggetto del divieto, non basta nemmeno più andare piano.

Interventi di manutenzione straordinaria

“Si tratta di strade che presentano criticità figlie di un progressivo deterioramento di strade anche molto lunghe, su cui non basta un intervento ordinario – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano – Il nostro lavoro di normalizzazione della rete viaria comunque prosegue, a partire dal fondamentale cantiere di via dei Pescatori, che si avvicina alla conclusione. Nella ultima seduta di Consiglio municipale dedicata al bilancio, abbiamo inoltre richiesto fondi per la manutenzione straordinaria di via della Macchiarella, via dell'Idroscalo, e per il prolungamento dei marciapiedi di Via Agostino Chigi, per garantire il transito in sicurezza dei pedoni verso la stazione della Roma-Lido”. Adesso si tratta di trovare le risorse per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, anche per le vie interessate dal nuovo provvedimento della polizia locale.

Le strade in cui, da ora, è vietata la circolazione dei mezzi a due ruote sono le seguenti:

Via Antonio Lotti (tratto compreso tra via Francesco Pastura e via Ugo Sesini)

Via Alberto Franchetti (tratto compreso tra i civici 18 e 39)

Via Umberto Giordano (da via C. Colobo a via Pier Alessandro Guglielmi)

Viale del lido di Castelporziano (da via Litoranea a viale di Castelporziano)

Via Alessandro Stradella (da via Colombo a viale di Castelporziano)