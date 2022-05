Lavori sulle strade della grande viabilità: approvati i progetti per sette municipi di Roma

Sempre più vicini i lavori di manutenzione straordinaria su strade di grande viabilità di sette municipi di Roma. La giunta capitolina si è riunita ieri, venerdì 20 maggio, approvando diverse delibere, tra cui i progetti definitivi di alcune delle principali arterie della città che verranno finanziati con 7,5 milioni di euro a bilancio. Vediamo i dettagli.

Dove partiranno i cantieri

Gli interventi riguarderanno via del Tintoretto e via Pellegrino Matteucci nei municipi VII e VIII; via di Bravetta, via del Trullo, via Anastasio II e via della Maglianella nei municipi XI, XII e XIII; Lungotevere Maresciallo Diaz, via San Cleto Papa, piazza De Bosis, viale dei Monfortani e alcuni tratti di via della Storta, di via Pineta Sacchetti, di via di Tor di Quinto, di via Flaminia, di via Flaminia vecchia e di via del Foro Italico nei Municipi XIV e XV. L'obiettivo è quello di riqualificare e mettere in sicurezza le vie tramite fresatura, rifacimento in profondità della pavimentazione stradale e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

"Interveniamo in varie parti della città, dal centro alla periferia - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini - per garantire alle romane e ai romani strade più sicure in maniera duratura. Si tratta di situazioni che necessitavano da tempo di attenzione e che oggi l'amministrazione affronta con decisione e con l’intenzione di concludere il più rapidamente possibile i cantieri, che partiranno nei prossimi mesi. I lavori verranno svolti, dove possibile, in orario notturno".