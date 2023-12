Festa dell'Immacolata e accensione albero di Natale, le strade chiuse e i bus deviati

Cerimonie in occasione della ricorrenza dell'Immacolata Concezione. Venerdì, 8 dicembre, alle ore 15 Papa Francesco farà visita alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’immagine “Salus Populi Romani”, successivamente (alle 15,30 circa), si recherà in piazza Mignanelli (piazza di Spagna) per rendere omaggio alla statua dell’Immacolata. Dalle 18:00 è invece prevista l'accensione dell'albero di Natale a piazza del Popolo

Divieti di sosta

Sotto il profilo della viabilità, previsti divieti di sosta in particolare in: piazza di Spagna; piazza Mignanelli; via Capo Le Case; via dei Due Macelli; via della Propaganda; largo del Tritone; via del Traforo; il Traforo Umberto I; via in Arcione (tra vicolo del Gallinaccio e via del Traforo); via Milano (tra il Traforo Umberto I e via Nazionale); via della Vite (tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda); via Frattina (tra via Mario dé Fiori e via di Propaganda); via Borgognona (tra via Mario de' Fiori e piazza di Spagna); via dei Condotti (tra via Mario de' Fiori e piazza di Spagna); via delle Carrozze (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna); via di San Sebastianello; via del Tritone (tra via della Stamperia e via dei Serviti); vicolo del Bottino); via della Mercede; via delle Convertite; piazza San Silvestro; via Sant'Andrea delle Fratte; largo del Nazzareno; via del Bufalo; via del Pozzetto; via Francesco Crispi (fra largo del Tritone e via Sistina); via Mario dé Fiori.

Chiusure

Dalle 10, previste chiusure in piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via di Capo Le Case, via dei Due Macelli, via della Propaganda, via di San Sebastianello, vicolo del Bottino, via in Arcione (tra vicolo del Gallinaccio e via del Traforo), via della Vite (tra via Mario de' Fiori e via di Propaganda), via Frattina (nel tratto compreso tra via Mario de' Fiori e via di Propaganda), via Borgognona (tra via Mario de' Fiori e piazza di Spagna), via dei Condotti (tra via Mario de' Fiori e piazza di Spagna), via delle Carrozze (tra via Mario de' Fiori e piazza di Spagna).

Da mezzogiorno, e sino alle 17, possibili ulteriori - temporanee - chiusure in piazza di Santa Maria Maggiore, via Milano, via del Traforo, via Mario de' Fiori, via e largo del Tritone. La Questura ha inoltre richiesto, sempre dalle 12, la chiusura, lungo la metro A, della stazione di piazza di Spagna (lasciando transitabili da piazza di Spagna gli accessi verso il parcheggio sotterraneo di Villa Borghese).

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, interessato inoltre dall'avvio del piano mobilità per le festività del Comune di Roma, sono previste deviazioni o limitazioni per le linee 16, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80, 83, 85, 100, 160, 360, 492, 590, 649, 714, C3, FREE 1 e FREE 2.

L'albero di Natale a piazza del Popolo

Alle 18 a piazza del Popolo il sindaco Roberto Gualtieri parteciperà alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale. All'evento assisteranno circa 10 mila persone. Divieti di sosta nelle vie adiacenti alla piazza poi alle 15, oltre a piazza del Popolo, verranno chiuse al traffico viale Gabriele D'Annunzio; via del Babuino e via del Corso (nel tratto compreso tra via della Fontanella e piazza del Popolo); via di Ripetta (nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via Angelo Brunetti); e via Ferdinando di Savoia (tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo). Possibili deviazioni per i bus. Inoltre dalle 18, su disposizione della Questura, possibile chiusura della stazione Flaminio della linea A della metropolitana.

Strade chiuse e bus deviati 8 dicembre 2023

Pedonalizzazione festiva su via dei Fori Imperiali, deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte fra giovedì e venerdì si sposta la nMB.

Porta Portese, deviazione festiva per le linee 170, 719 e 781.

Mercato di Natale in viale della XVII Olimpiade. Oggi, ma anche nelle giornate del 10, 17, 24 e 31 dicembre, dalle 6 alle 17 la strada verrà chiusa al traffico. La linea 053 verrà deviata lungo viale De Coubertin. Per la linea 982, invece, deviazione su via Svezia.

In occasione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione a via Tiburtina. La strada verrà chiusa al traffico tra piazzale Tiburtino e via dei Marrucini. La linea di bus 71 sarà deviata su via De Lollis e via dei Ramni.