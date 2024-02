Strada chiusa e posti auto requisiti: servono ai dipendenti della Corte dei Conti

Dall’inizio di febbraio in via Baiamonti, strada che collega viale Mazzini e via Poma, sono comparse due sbarre. Anche se restano per tutto il tempo sollevate, contribuiscono a ricordare che, la strada su cui sono state installate, non è aperta al transito veicolare. Non sempre almeno, perché il divieto di percorrerla vale nei giorni feriali, dalle 8 alle 18. E non interessa tutti: riguarda solo chi non lavora alla Corte dei Conti.

I posti sottratti alla cittadinanza

La presenza del tribunale contabile, a Prati, negli ultimi anni sta creando qualche “disagio” ai residenti automuniti. Perché sulla strada, e sull’attigua viale Mazzini, sono stati cancellati dei posteggi blu. Meglio, sono stati dipinti con la vernice gialla per riservarli ai mezzi destinati a “servizio pubblico istituzionale”. Una dicitura contestata da subito dal “comitato Mazzini” che, da alcuni anni, sta chiedendo la restituzione dei posti auto sottratti.

Perché questi posti auto sono stati tolti alla cittadinanza? In linea teorica per ragioni di sicurezza. Già nel 2019 la polizia municipale, su istanza della Corte dei Conti, aveva deciso di vietare il parcheggio dal civico 1 al civico 45 di via Baiamonti, cosa che, di fatto, cancellava circa 25 posti auto. Come spiegava il cartello installato, per i mezzi non destinati a “servizio pubblico istituzionale”, era prevista anche la rimozione forzata.

L'interessamento del municipio

La questione è stata affrontata anche dal municipio I. Se ne è interessato con un atto che, nel 2020, è stato approvato in consiglio in maniera unanime. Perché “quello che doveva essere un divieto di sosta per ragioni di sicurezza – si legge nel provvedimento del parlamentino municipale – non si è rivelato altro che un esproprio di parcheggi a discapito dei residenti e solo per favorire il parcheggio dei dipendenti della Corte di Conti”. Dipendenti che devono attraversare la strada per raggiungere le due sedi della Corte stessa.

“Da noi è difficilissimo trovare parcheggi, visto anche il proliferare delle pedane davanti le attività commerciali. La creazione di questi stalli di fatto riservati alla Corte dei Conti complica ulteriormente la ricerca di posteggi” ha spiegato la signora Isabella Colace, del comitato Mazzini. Secondo la stima dei residenti, poi, il numero dei posti cancellati è anche superiore a quello verificato, 4 anni fa, dal municipio. Nel frattempo sono arrivate anche le sbarre tra l’ex Caserma Montezemolo, oggi sede di servizio della Corte, e lo storico palazzo del tribunale contabile.

L'arrivo delle sbarre su via Baiamonti

A proposito delle sbarre, “è vero che per ora sono rimaste sempre sollevate, ma è altrettanto vero che tutta la strada, dotata di telecamere, è stata riempita da cartelli che ricordano il divieto di parcheggio”. La protesta è arrivata anche all’attenzione della Corte dei Conti che, ad inizio febbraio, ha ricevuto una delegazione dei cittadini senza, però, riuscire a risolvere il problema della lamentata “cancellazione” di posti auto. Ed ora? “Non ci fermiamo – fanno sapere dal comitato Mazzini - stiamo valutando di proseguire con un’azione legale”.