Rastrellamento del Ghetto: 80 anni fa il "sabato nero"

Il 16 ottobre 2023 ricorrono ottant’anni dal rastrellamento del Ghetto di Roma. Una data che il Comune, con il contributo del ministero dell’Interno e in collaborazione con la comunità ebraica di Roma, la fondazione Museo della Shoah e l’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha deciso di commemorare con un fitto programma di appuntamenti.

Il sabato nero del 1943

Sono dunque trascorsi 80 anni dal “sabato nero”. Perché il rastrellamento venne organizzato in un giorno festivo per la comunità ebraica: il Sukkot. Una scelta premeditata, quella dei nazisti comandati dal tenente colonnello delle SS Herbert Kappler, perché la festività avrebbe reso più semplice l’individuazione, nelle relative dimore, delle varie famiglie presenti nel Ghetto.

Il ricatto dell'oro

La comunità ebraica, poche settimane prima, era stata vessata da un’altra operazione. Il 26 settembre Kappler aveva infatti convocato il presidente della comunità ebraica Ugo Foà e Dante Almansi, a capo dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, per intimare loro la consegna di 50 chili d’oro. Una tale quantità di preziosi avrebbe dovuto garantire l’incolumità per tutti gli ebrei italiani. Il quantitativo, raccolto all'interno della Sinagoga e corrisposto per interno due giorni più tardi, venne immediatamente inviato a Berlino ma, come i successivi fatti hanno mostrato, non è servito a scampare gli ebrei dai rastrellamenti.

L'operazione nel Ghetto

Nella mattinata del 16 ottobre, disattendendo la promessa fatta, 365 soldati nazisti guidati sempre da Kappler, si riversarono dunque nelle strade del Ghetto. La loro azione, partita alle 5.30 del mattino e protrattasi fino alle 14, ha permesso loro di catturare 1259 persone. Di queste 363 erano gli uomini e 207 i bambini. Le restanti, 689 persone, erano donne e, tra loro, ve n’erano anche alcune incinta visto che almeno due finirono per partorire nel cortile di Palazzo Salviati, dov'erano stati fatti ammassare.

La deportazione

Delle persone rastrellate nel Ghetto, 227 vennero rilasciate perché provenienti da famiglie “miste” ma furono comunque più di mille gli ebrei deportati alla stazione Tiburtina. Da lì, con 18 carri bestiame, sono stati trasferiti nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.Furono i primi ebrei italiani a essere deportati ed una volta arrivati a destinazione vennero divisi in due gruppi. 820 prigionieri, giudicati inabili al lavoro, vennero condotti nelle camere a gas. Gli altri, 154 uomini e 47 donne, vennero avviati al lavoro forzato.

I sopravvissuti

Tra le vittime del rastrellamento, al termine della guerra, hanno fatto ritorno in patria soltanto 15 uomini e una donna: Settimia Spizzichino. È deceduta nel luglio del 2000, dopo una vita dedicata a far conoscere le atrocità dello Shoah italiano, soprattutto alle giovani generazioni. A lei è stato intitolato, nel 2012, il ponte che unisce Ostiense a Garbatella. Dei 207 bambini prelevati a forza dal Ghetto, non ne sopravvisse nessuno. Enzo Camerino, il più giovane tra i deportati a fare ritorno, è morto nel 2014, Lello Di Segni, nel 2018.