Il pasticcio (trentennale) del Comune nel piano di zona di Roma sud

Hanno vinto al Tar nel 2019 e ancora al Consiglio di Stato nel 2022, ma oltre 500 famiglie del piano di zona Dragoncello non riescono ancora a ricevere giustizia. I calcoli fatti dal Comune ormai vent'anni fa per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà non vanno bene, le delibere licenziate nel tempo dall'assemblea capitolina sono state disinnescate dai giudici e adesso i proprietari aspettano nuovi calcoli, ma invano.

Il piano di zona di Dragoncello non espropriato ma acquistato dal Comune

Dragoncello è uno dei primi piani di zona realizzati, messo nero su bianco a inizio anni '80 e consegnato tra il 1987 e il 1988 alle prime famiglie di assegnatari. In parte soci di cooperative, in parte privati, col tempo in migliaia iniziarono a popolare il quartiere a sud della Capitale, vicino ad Acilia, tra la via del Mare e il Tevere. Il Comune avrebbe dovuto espropriare i 27 ettari (di cui ancora 10 da edificare tutt'oggi, dovrebbero arrivare 8 villini) entro il 1990, ma non lo fece, arrivando ad un contenzioso con la proprietà costruttrice che si concluse con un acquisto e non un esproprio.

La richiesta di trasformazione in diritto di proprietà respinta dai proprietari

Il piano di zona Dragoncello, l'11V per l'urbanistica capitolina, è stato costruito in diritto di superficie ma è tra quelli trasformabili: pagando, ogni singolo proprietario può acquisire il diritto di proprietà sul terreno dove è stato edificato l'immobile e procedere dunque all'affitto o alla vendita senza vincolo di prezzo massimo, per sbloccare il quale altrimenti ci vorrebbe la tanto temuta affrancazione. "Nel 2005 il Comune ci mandò le lettere chiedendo 24 euro al mq per la trasformazione - racconta Tersilio Calipa, 72 anni, da 35 a Dragoncello - di questi 2 euro erano per la trasformazione e 22 come conguaglio per l'acquisizione del terreno. Ma mica è colpa nostra se il Comune non ha espropriato entro i limiti di legge ed è andato in giudizio". Ci vollero 18 anni da parte di Roma Capitale per definire la proprietà del terreno: "E poi pensano di addebitare gli oneri ai cittadini? Assolutamente no".

Il contenzioso legale e la vittoria del 2019 al Tar contro il Comune

E così è iniziato un lungo contenzioso che nel 2019 ha portato alla sentenza 11151 del tribunale amministrativo regionale, con la quale i giudici hanno condannato il Comune al ricalcolo degli oneri di trasformazione, perché "inquinati dai maggiori costi che aveva sostenuto a causa dei propri ritardi ed inefficienze" fa sapere il coordinamento dei cittadini di Dragoncello 11V. A marzo 2022 l'amministrazione Gualtieri si è vista poi respingere il ricorso in appello al Consiglio di Stato (presentato dall'Avvocatura capitolina quando a guidare l'amministrazione c'era Virginia Raggi) che con sentenza 01903 ha condannato il Campidoglio, secondo quanto riferisce il coordinamento, al pagamento di ulteriori 20.000 euro per spese legali e quindi ancora una volta ad effettuare i ricalcoli. "A giugno scorso abbiamo scritto al Sindaco chiedendo innanzitutto un incontro - ricorda Tersilio - e poi di rispettare la sentenza facendo i ricalcoli, ma ad oggi stiamo ancora aspettando. Siamo arrivati a 4 o 5 euro al mq rispetto a vent'anni fa? Basta saperlo e paghiamo, ma non rimettiamo di tasca nostra per gli errori delle giunte passate, che hanno speso oltre 10 miliardi di lire per comprare un terreno che avrebbero potuto e dovuto espropriare a forse 1 miliardo e mezzo".

"Ad alcuni hanno chiesto 1.000 euro senza motivo"

Tersilio casa sua, 70 mq circa, l'ha pagata 91 milioni di lire: "Essendo una convenzione - spiega - abbiamo ricevuto i fondi della Regione e tassi agevolati per il mutuo, all'incirca metà del valore dell'appartamento. Purtroppo, al di là di strade abbastanza larghe e recentemente anche riasfaltate, non abbiamo molto altro qui in zona. Un parco giochi è rimasto su carta e la ristrutturazione di un casale è decaduta da tempo, ormai è fatiscente. L'erba che cresce sui marciapiedi non la tagliano da tempo". Ma, al di là di questi problemi - che accomunano Dragoncello a diverse centinaia di quartieri e sicuramente decine di piani di zona a Roma - ciò che preme maggiormente a oltre 500 famiglie è che il Comune decida cosa fare dei calcoli: "Il calcolo su casa mia è di circa 800 euro - prosegue Tersilio - alcuni arrivano a 1.000, dipende dai millesimi e dall'esposizione. Ma sono soldi che noi non dobbiamo dare al Comune, perché non gli spettano e lo hanno deciso dei giudici. Da anni aspettiamo di poter trasformare e acquisire la proprietà ma ce lo impediscono".

Il coordinamento Dragoncello in fermento

Il 5 aprile il coordinamento si riunirà per discutere il da farsi: "La sentenza - spiega l'associazione che riunisce le famiglie che hanno vinto al Tar nel 2019 - sancisce di fatto che Roma Capitale stava impropriamente scaricando sui cittadini i maggiori costi sostenuti per propria inefficienza. La stessa inefficienza che sta ancora gravando sui proprietari degli immobili perché ad oggi Roma Capitale non ha ancora rivisto i calcoli, senza rivalersi ingiustificatamente, come sancito dalla sentenza del TAR Lazio, su famiglie che non possono trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà come lo stesso Comune ha deliberato nel 2003 con delibera 54 e le loro case sono tenute in ostaggio da Roma Capitale che ne blocca la compravendita, innescando un processo di svalutazione degli immobili e subendo i disagi di chi per necessità vuole spostarsi o far beneficiare i propri figli".

DOSSIER - Ci sono 45 famiglie di poliziotti sotto sfratto in un piano di zona