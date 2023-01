Scontri A1, Piantedosi ha deciso: due mesi di stop alle trasferte per gli ultras di Roma e Napoli

La decisione era nell’aria. Già in mattinata il ministro dell’interno Matteo Piantedosi aveva annunciato, durante una conferenza stampa in prefettura a Trieste, l’intenzione di bloccare le trasferte per due mesi. La decisione è stata confermata.

La guerriglia in autostrada

A seguito degli scontri che l’8 gennaio si sono verificati nell’area di servizio Val Badia al Pino e che aveva provocato anche la temporanea chiusura dell’Autostrada A1, l’ex prefetto di Roma ha deciso di prendere un provvedimento esemplare. Piantedosi, attuale numero uno del Viminale nel governo Meloni, dopo aver preso atto della valutazioni del comitato di analisi e sicurezza delle manifestazioni sportive, ha deciso di dare seguito alle intenzioni annunciate in mattinata.

Stop alle trasferte per due mesi

Per il rischio che guerriglie come quella avvenuta all’altezza di Arezzo possano ripetersi, con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, Piatendosi ha deciso che da oggi, i settori ospiti degli stadi dove l’As Roma ed il Napoli disputano gli incontri in trasferta, devono restare chiusi. Il provvedimento ha validità per due mesi.

Vietata anche la vendita dei biglietti

Per effetto della decisione maturata dal ministero degli interni, sarà anche vietata la vendita di biglietti per l’accesso agli impianti sportivi, nelle partite in trasferta, per le persone che risultino residenti nelle province di Roma e di Napoli.