A Roma estate 2024 senza tram. C'è da adeguare il deposito di Porta Maggiore

Il capolinea rimarrà chiuso per due mesi, approfittando della chiusura delle scuole, e i romani dovranno fare a meno dei tram. Parliamo della stazione di Porta Maggiore che, in vista del Giubileo 2025, vedrà un completo rinnovamento del deposito tranviario. Per permettere la realizzazione dei lavori, però, sarà necessario chiudere da luglio ad agosto del prossimo anno lo spazio dedicato a questi mezzi. Questo significa, in estrema sintesi, che chiuderà tutta la rete dei tram visto che quello del Prenestino è l’unico deposito tramviario presente in città. È quanto emerso nel corso dell’audizione presso la commissione Giubileo dell’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

Deposito di Porta Maggiore

Il deposito di Porta Maggiore al Prenestino sarà quindi ristrutturato per ospitare i tram della nuova linea Termini-Vaticano-Aurelio, oltre a quelli delle linee esistenti, la 5 la 14 e la 19. L’intervento per l'adeguamento del deposito tranviario di Porta Maggiore partirà nell'estate del 2024. "I nuovi tram che arriveranno a Roma - ha spiegato Patané - sono lunghi 33 metri e mezzo, anzichè 28 metri, e per questo va adeguato e riqualificato il deposito tranviario di Porta Maggiore, che è l'unico per i tram, a parte un pezzo della rimessa di via Prenestina”.

Stop ai tram nell'estate 2024

L’assessore ha quindi spiegato come sia in corso di realizzazione il progetto di fattibilità tecnico economica. Per l’opera sono stati stanziati 14,2 milioni di euro da Roma Capitale più 7 milioni di Atac, per una spesa complessiva di circa 21 milioni. “I lavori – ha concluso Patanè - inizieranno tra luglio e agosto del 2024 e dovranno essere ultimati per l'arrivo dei nuovi convogli”. Questo vuol dire che i tram, in quel periodo, non circoleranno. Con le scuole chiuse e la città che, solitamente, si svuota per le vacanze proprio in quei mesi, si spera di ridurre al minimo i disagi per l'utenza.

Lavori tratta Ottaviano/Battistini metro A

Nel corso della stessa audizione, Patanè ha poi fatto il punto sui lavori sulla tratta tra Ottaviano e Battistini della Metro A, che inizieranno dopo le feste natalizie. La chiusura della gara coinciderà con la chiusura dei lavori della prima tratta tra Anagnina e Ottaviano.

Si tratta, in quest’ultimo caso, di lavori iniziati a luglio 2022 e che sarebbero dovuti durare 18 mesi. Un cronoprogramma che, come sembra, sarà rispettato visto la previsione di fine lavori per dicembre 2023. Dopo, come ribadito da Patanè, comincerà la sostituzione dei binari nel tratto finale della linea A tra Ottaviano e Battistini, intervento realizzato con fondi giubilari e che, quindi, dovrà essere completato prima dell’apertura della Porta Santa. Per il periodo delle festività natalizie, si è detto in audizione, il servizio della linea A sarà operativo al cento per cento. I lavori per la manutenzione dell'ultima tratta potranno partire soltanto dalla seconda settimana di gennaio.

Interventi elettrici

Abbiamo raccontato i problemi di alimentazione che avevano pregiudicato il ritorno del tram 8, alimentato da una vecchia sottostazione elettrica. Un problema che si presenta un po’ in tutta Roma. per questo, per il rifacimento della rete tranviaria e delle sottostazioni elettriche, che in alcuni casi risalgono agli anni Settanta del secolo scorso, e non sono in grado di reggere la portata attuale dei tram, sono stanziati quasi 40 milioni di euro nell'ambito del Giubileo. In audizione Patanè su questo punto è stato molto chiaro: se i tempi per l'adeguamento della rete dovessero essere troppo stretti si interverrà con i poteri commissariali.

"Abbiamo previsto una spesa di 33,7 milioni per il rifacimento della rete tranviaria e delle sottostazioni elettriche. - ha spiegato ancora Patanè - Si stanno realizzando i Piani di fattibilità tecnica ed economica e prossimamente avremo una riunione con i progettisti, vanno sostituiti tutti i cavi nelle sottostazioni. Abbiamo avuto un problema sulla linea 8 del tram proprio per l'alimentazione elettrica, dipendeva da una sottostazione del 1970, quindi molto vecchia: per fortuna abbiamo stanziato 40 milioni per sostituire tutti questi 'reperti di archeologia industriale' che non sono in grado di servire i nuovi tram, sono cavi che non hanno la portata adeguata ai tram attuali. Per la sottostazione del tram 8 i cavi erano consunti e sono stati sostituiti, era quello il problema all'avvio della linea. Siamo disposti a lavorare anche con approvazione del progetto da parte del commissario per il Giubileo per accelerare i tempi”.