Stop al reddito di cittadinanza con un sms. Il Campidoglio chiede chiarimenti al Governo

Quasi 170.000 nuclei familiari in Italia, percettori del reddito di cittadinanza, da un paio di giorni sono nel panico. L'Inps, l'ente previdenziale nazionale che si occupa di erogarlo, ha inviato un semplice sms per avvisare che l'assegno di agosto non ci sarà. In molti si sono chiesti se fosse un errore, data la proroga accordata dal Governo fino al 31 ottobre 2023. Anche a Roma centinaia di famiglie si sono già rivolte ai servizi sociali del Comune per chiedere chiarimenti e l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari si appella al Governo: "Si rischiano tensione sociale e confusione".

Reddito di cittadinanza sospeso

L'sms arrivato sugli smartphone di circa 170.000 famiglie ha fatto esplodere un caso sul reddito di cittadinanza. L'Inps ha avvisato i percettori che sono considerati "occupabili", quindi nuclei dove non ci sono persone con disabilità, minori o cittadini over 65. Non saranno gli unici: altri 80.000 circa lo dovrebbero ricevere il 1° settembre e così via per i prossimi sette mesi. Anche a Roma, seconda città italiana dopo Napoli per beneficiari della misura di sussidio (con una media di 512 euro a famiglia), la comunicazione nuda e cruda è arrivata.

La perplessità dell'assessora Funari

Per questo, inevitabilmente in molti si sono attaccati al telefono, hanno inviato mail e Pec chiedendo lumi agli uffici municipali e ai servizi sociali comunali. Segnalazioni che sono arrivate sul tavolo anche dell'assessora capitolina alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari: "Il governo ha scelto di tagliare una misura di contrasto alla povertà - dichiara Funari - che poteva essere migliorata, ma con questa modalità si genera solo caos tra gli operatori dei servizi sociali e tanta disperata incertezza nelle persone". Funari ricorda che "avevamo intrapreso un percorso condiviso con il Ministero - spiega - e accolto con sollievo la proroga dei termini al 31 ottobre, così si rischia solo di generare confusione e tensione sociale. Auspico, nelle prossime ore, un chiarimento pubblico in merito da parte del Ministero per una situazione davvero inaccettabile e mal gestita. L'attenzione ai poveri non può manifestarsi con un breve sms". "È un atteggiamo irresponsabile - commenta l'associazione di mutuo soccorso Nonna Roma - che noi denunciamo da quando è stata annunciata la modifica del Rdc. Noi tocchiamo con mano ogni giorno le conseguenze della povertà e quindi, ci associamo alla Cgil, e chiediamo una proroga immediata dell'erogazione del reddito".

I numeri del reddito di cittadinanza a Roma

A Roma, secondo i dati Inps del primo semestre 2022, erano 59.000 i percettori del reddito o pensione di cittadinanza, quasi l'8% della popolazione totale. MappaRoma durante il Covid aveva elaborato i dati Inps e quanto era venuto fuori conferma gli ultimi numeri: 60.000 domande di reddito accolte, 137.000 persone totali interessate, un valore medio per nucleo di 533 euro al mese. Oltre novemila le pensioni di cittadinanza erogate per 10.300 persone con un valore medio di 256 euro al mese. Nel solo comune di Roma le domande accolte di reddito di cittadinanza erano state quasi 36.000 e avevano coinvolto oltre 80.000 persone con un valore medio per nucleo di 516 euro al mese. I municipi con più domande accolte ogni 100 residenti erano il VI (Torri), parte del IV (San Basilio e Tiburtino) e la punta verso il mare del X, quindi Ostia, oltre a un pezzo del V (Centocelle).