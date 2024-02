La cittadinanza onoraria per Julian Assange è ferma al palo. Raggi accusa il Pd che fa melina

Il centrosinistra fa melina sulla delibera che concede la cittadinanza onoraria a Julian Assange, il giornalista australiano recluso nel Regno Unito e noto a tutto il mondo per aver diffuso, nel 2010, migliaia di documenti segreti su attività e fatti tenuti nascosti da diversi governi.

Cittadinanza onoraria a Julian Assange

L'atto, firmato da tutto il Movimento 5 Stelle, dal Pd e da Sinistra Civica Ecologista, ha seguito una mozione di iniziativa pentastellata approvata a ottobre 2023 e un'espressione positiva di parere in commissione capitolina a gennaio scorso. Nonostante un'apparente ampia condivisione, ad oggi il voto non è calendarizzato e Virginia Raggi, ex Sindaca e promotrice dell'iniziativa in favore del giornalista imprigionato, punta al Pd come principale responsabile.

"Tradito dal Campidoglio"

Ricordiamo: Assange ha vari capi d'accusa da parte degli Stati Uniti, che hanno chiesto al Regno Unito l'estradizione. Il giornalista, cittadino australiano, rischia oltre 100 anni di carcere per aver diffuso documenti segreti. Viene trattato alla stregua di una spia e in quanto tale subirà con certezza un processo. "Ma per ora non ha mai subìto un regolare processo - ricorda Raggi - ed è rinchiuso da anni, in condizioni disumane come verificato anche dall'Alto Commissario Onu per la tortura. Rischia 176 anni di carcere. Nonostante ciò, è stato tradito dal Campidoglio, dove una nuova alleanza tra destra e sinistra fa sì che la delibera non venga calendarizzata per essere messa al voto in aula".

La delibera firmata da tutti ma ancora al palo

Il 17 ottobre erano stati 22 consiglieri sui 22 presenti in aula Giulio Cesare a dare l'ok a una mozione firmata da Virginia Raggi, Linda Meleo, Daniele Diaco, Paolo Ferrara e Antonio De Santis. E sembrava che la convergenza fosse ampia. Ma la mozione chiedeva di "avviare il procedimento di concessione della cittadinanza onoraria", non di concederla. Insomma, un passo propedeutico, non decisivo. La delibera, invece, mette proprio nero su bianco l'intenzione di far diventare Assange un cittadino di Roma, come successo già in altre città quali Napoli e Pescara negli scorsi mesi. "L'atto è stato firmato anche dai dem - ricorda Raggi - e ha ottenuto i pareri favorevoli delle università di Roma. Il 20 febbraio l'Alta Corte Britannica deciderà sull'estradizione, entro quella data sarebbe opportuno portarla in aula e approvarla. Ma farlo metterebbe in discussione la decisione degli Usa su Assange, chi glielo fa fare?", graffia l'ex Sindaca.

Frizioni in maggioranza

E chissà che non abbia ragione. Giovedì 8 febbraio ci sarà una riunione dei capigruppo, si discuterà anche di Julian Assange, ma a quanto risulta a RomaToday la posizione sul concedere la cittadinanza onoraria non sarebbe condivisa da tutti. Qualche problema interno alla maggioranza sussiste, anche se i motivi non sono chiari: "Quando si parla di violazione dei diritti umani, civili e democratici, ci sono chiaramente cittadini di serie A, di serie B e, per i dem, se ti chiami Assange, anche di serie Z", l'attacco frontale di Raggi.