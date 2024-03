La Regione "dimentica" Matteotti e le celebrazioni per il 100° anniversario del delitto rischiano di saltare

Un “mero errore materiale” e le commemorazioni per i 100 anni dal delitto di Giacomo Matteotti rischiano di saltare. Lazio Innova Spa, società in house della Regione Lazio, ha fatto sapere che “la manifestazione d’interesse per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale” dedicate alla memoria dello storico segretario è stata “annullata su indicazione della Regione Lazio”. un pasticcio dovuto al fatto che la Giunta regionale non ha individuato, come invece avrebbe dovuto, le iniziative e le manifestazioni che avrebbero beneficiato del sostegno da 80 mila euro previsto per le commemorazioni.

Stop al centenario del delitto Matteotti

Andiamo con ordine. La Legge regionale numero 23 del 29 dicembre 2023 promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria di Giacomo Matteotti. Il 18 gennaio 2024 la direzione regionale per lo sviluppo economico chiedeva a Lazio Innova di procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta agli operatori interessati alla realizzazione delle iniziative, da svolgersi entro il primo semestre di quest’anno.

Il 3 febbraio, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, rispondevano nove operatori economici. E qui avviene il patatrac. Ci si accorgeva, infatti, che la Giunta non aveva definito le linee di indirizzo necessarie per scegliere quali iniziative e manifestazioni portare avanti per commemore Matteotti. Da qui l’inevitabile decisione della direzione regionale per lo sviluppo economico di chiedere a Lazio Innova di annullare la procedura.

Presentata interrogazione

Appreso quanto accaduto, le opposizioni hanno criticato aspramente l’annullamento. La consigliera regionale del Pd, Micaela Califano, ha già fatto sapere di aver presentato un’interrogazione per capire cosa sia accaduto: “Nessuna iniziativa per i 100 anni dal delitto di Giacomo Matteotti, ucciso barbaramente da una squadraccia fascista il 10 giugno del 1924 su ordine di Benito Mussolini che ne rivendicò pubblicamente la “responsabilità politica, morale e storica” – scrive in una nota - la Regione Lazio ha infatti annullato la manifestazione d’interesse, pubblicata da Lazio Innova Spa, nonostante fossero arrivate ben 9 ‘proposte’. Mero errore materiale, fanno sapere. Peccato che ben prima di questo nuovo deprimente capitolo fossero emerse delle evidenti anomalie che mi avevano spinto a presentare una interrogazione ufficiale al Presidente Rocca”.

“Vogliamo capire – dice ancora Califano - quali siano le motivazioni che hanno indotto a non rispettare la procedura amministrativa, conosciuta e consolidata sulla questione in oggetto. Non vorremmo che dietro questo ‘errore burocratico’ ci fosse la volontà di qualcuno di non celebrare e ricordare la memoria di un antifascista che ebbe il coraggio di denunciare pubblicamente le nefandezze del Governo fascista”.

“Figuraccia imbarazzante”

Durissimo anche il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle: “Gravissimo che la Giunta Rocca Lazio abbia “dimenticato” di fare la delibera per finanziare le iniziative volte a ricordare il centesimo anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti -si legge in una nota - con il conseguente annullamento del bando per la manifestazione d’interesse alla quale erano arrivate nove proposte. Che si tratti di un pasticcio amministrativo, di una dimenticanza o di altro ha relativa importanza, quello che è certo è “dimenticare” un omicidio compiuto dalla polizia segreta fascista e che ha sancito l’inizio del regime di Benito Mussolini, fa molto riflettere. Se, come dicono, non c’è la volontà di sminuire la celebrazione, c’è sicuramente una figuraccia imbarazzante che dimostra quanta poca attenzione ci sia verso un evento di portata storica. Quella stessa storia che si sta tentando in tutti i modi di riscrivere a proprio piacimento”.