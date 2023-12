Stop ai bus turistici nell’anello ferroviario: il municipio chiede l’intervento del Campidoglio

Estendere i divieti di transito e di parcheggio oggi previsti per i bus turistici. È questa la richiesta che ha messo d’accordo maggioranza ed opposizione del municipio I quello che, in città, accoglie la gran parte dei turisti.

La richiesta del municipio

Ad oggi il divieto di accesso riguarda la cosiddetta Zona C, quella che corrisponde alla ZTL. Ma l’attuale situazione comporta che “il 90% dei vettori trasportistici sostino a ridosso del centro storico mentre solo il 10% vanno in fascia A, nell’area periferica” è stato rilevato nel provvedimento votato all’unanimità del consiglio.

Fatta questa premessa, e ricordato l’imminenza dell’appuntamento giubilare, i consiglieri municipali hanno ricordato che c’è uno stanziamento di 5 milioni a favore dell’ “attrezzaggio di parcheggi” nelle zone periferiche della città. E sono su quelle che, secondo i residenti del centro, oltre che per l’ente di prossimità, bisognerebbe puntare per la sosta dei bus turistici. Da qui la richiesta che, di conseguenza, è quella di estendere l’interdizione all’ingresso ed alla sosta al perimetro del cosiddetto “anello ferroviario”.

La tutela del territorio in previsione del Giubileo

“È una tutela necessaria del nostro territorio tanto più in vista del prossimo Giubileo, che sicuramente prevederà un aumento dei flussi - ha commentato il consigliere municipale di Sinistra civica ecologista Federico Auer, primo firmatario della proposta – Siamo al fianco dei tanti comitati e associazioni di residenti che da tempo lamentano una situazione fuori controllo e chiedono misure coraggiose come questa”.

“È un atto importante che sosteniamo - ha dichiarato l'assessore alla mobilità del I Municipio Adriano Labbucci - la Giunta Raggi si era fermata all'area della ZTL, ma come si è visto è una scelta insufficiente ad evitare il congestionamento. Per questo bisogna estendere lo stop al transito e alla sosta fino all'anello ferroviario. È una proposta giusta che porteremo all'attenzione della giunta capitolina per tutelare più efficacemente il nostro patrimonio e la qualità della vita dei residenti”.