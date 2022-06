Ondate di calore, Gualtieri dice "stop" alle botticelle per tutelare i cavalli

Il comune di Roma amplia lo stop alle botticelle per tutelare i cavalli dalle ondate di calore che stanno caratterizzando questo inizio di estate. Il sindaco Gualtieri, infatti, ha firmato un'ordinanza che stabilisce il divieto di circolazione fino al 15 settembre dalle 11 alle 18 nelle giornate in cui il ministero della salute e la protezione civile prevederanno livello di rischio 2 e 3.

L'atto integra e amplia quanto già previsto dalla normativa esistente, che dal 1° giugno al 15 settembre vieta di far lavorare gli animali dalle 13 alle 17 in caso la temperatura superi i 35 gradi. In ogni caso, durante il periodo di forzata inattività dovranno essere garantiti esercizio fisico e adeguata movimentazione.

Non si fanno quindi più riferimenti specifici ai livelli di temperatura, per ampliare il raggio d'azione andando a tutelare il benessere degli animali."Introduciamo nuovi parametri per determinare la possibilità dell'uscita in strada dei cavalli - spiega l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi - non più solo la temperatura, ma anche l'umidità presente nell'aria, la ventilazione e l'irraggiamento solare. Stiamo lavorando alla modifica del regolamento sul benessere degli animali per rendere permanenti queste prescrizioni".

Negli scorsi anni l'ordinanza di sospensione dell'attività aveva subito reiterati stop, dovuti ai ricorsi dei vetturini puntualmente accolti dal Tar del Lazio. E' successo per esempio nel 2019, quando l'ex sindaca Virginia Raggi aveva disposto lo stop in caso di temperature superiori ai 30 gradi, con un tira e mollo protrattosi per tutta l'estate. A dicembre 2020 il Campidoglio aveva poi deciso di spostare l'attività delle botticelle solo in parchi e ville storiche della città, atto anche in questo caso impugnato dalle associazioni di categoria, con il tribunale amministrativo che aveva accolto il ricorso e "rimesso in libertà" le botticelle.