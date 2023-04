Il Campidoglio dice basta alle plance elettorali: degradano la città

Tutti d’accordo, i bandoni metallici che per anni sono stati riempiti con i manifesti dei candidati alle varie tornate elettorali, sono un mezzo di comunicazione di cui si può fare a meno.

I bandoni rovinano i marciapiedi

L’aula Giulio Cesare ha votato, all’unanimità, un provvedimento che chiede di rinunciare alle cosiddette “plance elettorali”. “Sono attrezzature arrugginite, esteticamente impattanti, anacronistiche, visto il loro totale inutilizzo e costituiscono, inoltre, sperpero di denaro pubblico” è stato evidenziato con l'atto presentato in assemblea capitolina. La loro presenza sui marciapiedi, oltre che limitare lo spazio a disposizione dei pedoni, inevitabilmente ha finito per riempire di buchi l’asfalto su cui venivano installate, deteriorandolo.

La perdita di appeal delle plance elettorali

Nelle ultime campagne elettorali, con il diffondersi dei canali di comunicazione digitali, il ricorso ai bandoni è stato sempre meno frequente. Così spesso, come ad esempio è accaduto in occasione delle elezioni capitoline dello scorso 2021, questi bandoni sono rimasti spesso vuoti. File intere di plance arrugginite senza alcun manifestato, sono state segnalate in tutto il territorio cittadino, decretando l’obsolescenza di un mezzo che, la tecnologia, ha finito per soppiantare.

Strumenti anacronistici di comunicazione

L’atto approvato in aula Giulio Cesare, invita il sindaco a promuovere l’abolizione di questi strumenti . “Sono anacronistici e inutilizzati, visto che da anni l'informazione politica si fa attraverso internet, le emittenti televisive, radiofoniche e non da ultimo sui social e sicuramente non grazie a bandoni arrugginiti che non utilizza più nessuno” ha sottolineato Dario Nanni, il consigliere della lista Calenda che è stato primo firmatario dell’atto appena approvato in assemblea capitolina.

Un segnale di cambiamento

“Nella mozione – ha sottolineato il consigliere – si chiede anche di utilizzare quei fondi, spesi inutilmente per installare e rimuovere questi bandoni, a favore della manutenzione dei marciapiedi della nostra città. É importante che Roma come Capitale d'Italia dia un segnale di cambiamento su procedure e attività anacronistiche e obsolete”. Ne beneficerebbero sicuramente i marciapiedi invasi dagli ingombranti bandoni metallici.