Areti non fornirà più l'illuminazione pubblica a Roma

Stop all'affidamento diretto ad Areti del servizio di illuminazione pubblica a Roma. Entro il 31 dicembre 2025 il Comune dovrà cessare il rapporto con la società che fa parte del gruppo Acea e indire un bando pubblico.

Dai lampioni alle luci artistiche su palazzi e monumenti: il monopolio di Areti ha una data di scadenza. Dopo il pronunciamento dell'Autorità garante del mercato (risalente al dicembre 2020), che ha definito illegittimo l'affidamento diretto da parte di Roma Capitale, l'amministrazione Gualtieri si adegua e come fa sapere l'agenzia Dire, ha deciso di terminare il rapporto alla fine del prossimo anno, per aprirsi al mercato.

Come sarà il nuovo bando per l'illuminazione

La decisione (obbligata), è arrivata con l'approvazione di una delibera di giunta, passata anche in commissione lavori pubblici. "Tutto nasce da pronunciamento dell'Autorità garante del mercato - è stato spiegato dai tecnici - che ha dichiarato illegittimi gli affidamenti diretti ad Areti, chiedendo un avviso pubblico. Così sono state elaborate le linee guida della nuova delibera, che sono le seguenti: affidamento attraverso un partenariato pubblico-privato, efficientamento energetico che si dovrà tradurre in risparmi che potranno poi essere reinvestiti per l'ammodernamento degli impianti, rispetto dei valori di canone storico, durata 20 anni, ricorso a 50% di energia rinnovabile che alla fine della concessione dovrà raggiungere il 100% e riduzione dei guasti degli impianti attraverso il sezionamento degli stessi ". Il sezionamento prevede cioè l'aggancio di un numero inferiore di lampade ad un singolo impianto d'illuminazione, cosicché in caso di guasto non si spengano troppe lampadre in un singolo impianto.

Decisione presa già nel 2023

In realtà la separazione tra Areti, che fa parte del gruppo Acea e Roma Capitale era stata preannunciata a settembre scorso. In una nota della società, infatti, si spiegava che era stato raggiunto un "accordo transattivo" tra le due parti, relativo al debito di Roma Capitale con Areti pari a circa 100 milioni di euro. "La risoluzione consensuale - si legge nella nota -, avverrà necessariamente alla data di effettiva presa in carico da parte dell’operatore che ne risulterà aggiudicatario (di un nuovo avviso pubblico, ndr) ad esito dell’esperimento, da parte di Roma Capitale, delle procedure che saranno avviate per l’affidamento del servizio".