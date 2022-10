Stipendio dimezzato ai medici del 118: così le ambulanze del Lazio rischiano di fermarsi

Non più 40 euro l’ora come durante l’emergenza Covid, ma il compenso ritornerà ad appena 20. Esattamente la metà. Ai medici del 118 è stato dimezzato lo stipendio così in molti scelgono di rinunciare al servizio e le ambulanze di Roma e del Lazio rischiano di fermarsi.

Dimezzato lo stipendio dei medici del 118

A lanciare l’allarme Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis118: "E' assurdo, ingiusto e profondamente discriminante che ai medici del 118 non solo non siano state riconosciute le misure incentivanti che il Governo uscente ha invece approvato per i medici del pronto soccorso, ma ancor di più, come in questo caso, che ai medici del 118 del Lazio venga dimezzato lo stipendio. I medici del 118 di tutta l'Italia stanno abbandonando, in massa, il servizio, perché i loro contratti sono inadeguati, obsoleti, disincentivanti. In una parola, improponibili". Da qui la richiesta di rivedere i contratti perchè valorizzino la professionalità dei medici del 118, protagonisti salvavita del soccorso sanitario extraospedaliero. “Deve essere chiaro a tutti che la presenza del medico - sottolinea Balzanelli - è di determinante importanza quando si tratta di fare, in pochi minuti, la differenza tra la vita e la morte. Lo dimostriamo, nei fatti, tutti i giorni. Un 118 senza medici è un 118 gravemente leso nella qualità del servizio".

La nota dell’Ares 118: “Riconosciuta valorizzazione durante Covid”

E sulla questione è intervenuta anche l’Ares 118, l’azienda regionale di emergenza sanitaria. “Nel condividere le riflessioni sull'importanza della presenza del medico per le attività di soccorso e della relativa valorizzazione economica si deve tuttavia precisare che i medici in questione non sono dipendenti di Ares 118 e pertanto questa Azienda non può stabilirne o modificarne la retribuzione. Nella specie - sottolinea in una nota - si tratta di un appalto di servizi e la retribuzione dei medici in questione è stata stabilita dallo stesso appaltatore. Ares 118 nell'ottica della valorizzazione dei professionisti medici e delle altre qualifiche ha riconosciuto alle società impegnate nelle attività di soccorso durante il periodo Covid un incremento economico per le attività che hanno avuto maggiori costi determinati dalla pandemia. I rapporti con queste società - spiega l’azienda - devono comunque essere regolati dal contratto di appalto. Allo stato attuale, superato lo stato di emergenza Covid, Ares 118 sta cercando di coniugare tutte le esigenze, tra cui quella di una dignitosa retribuzione dei medici con quella di garantire la legittimità degli atti amministrativi secondo quanto dettato dal codice degli appalti. Le necessità di categoria e le problematiche sottese alla questione sono tuttora in corso di esame ed è aperta una interlocuzione con le società interessate intesa alla individuazione di una soluzione rapidissima e soddisfacente per entrambe le parti ma, comunque, in ogni caso rispettosa delle regole che impone la vigente normativa”.