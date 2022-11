Stipendi più alti per i dipendenti comunali. L’aumento nella busta paga di dicembre

Cresce lo stipendio dei dipendenti capitolini. Dopo la sigla del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali anche i lavoratori del Comune di Roma potranno contare sull’aumento previsto che sarà inserito già nella busta paga di dicembre. Non cifre da capogiro per i circa 23mila comunali per i quali il plus si aggira mediamente, in base alle categorie, tra i 60-70 euro e i 100.

Aumento per gli stipendi dei dipendenti capitolini

“Le corresponsioni proseguiranno nella busta paga di gennaio e con l'attribuzione di tutti gli arretrati entro il mese di marzo” - hanno scritto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore al Personale, Andrea Catarci, in una mail inviata a tutti i dipendenti capitolini.

“Con l'occasione, vogliamo ringraziare ognuno di voi per l'impegno quotidiano all'interno delle strutture centrali e territoriali, nella difficoltà contingente che vede Roma Capitale in sofferenza per la costante riduzione di personale consumata negli ultimi dieci anni. Proprio in questi mesi - si legge nella lettera del Campidoglio - siamo riusciti a invertire tale tendenza, mettendo mano a novembre al piano assunzionale e ottenendo un primo importante aumento della dotazione organica”. Il riferimento è alle 600 nuove assunzioni nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali e ai 310 tecnici per la gestione dei progetti del Pnrr. Se per gli uffici, in perenne sofferenza, il Comune punta sullo scorrimento delle graduatorie del concorsone svolto in epoca Raggi, ancora da definire i nuovi eventuali ingressi nella Polizia Locale con i vigili di Roma sul piede di guerra visto organico ridotto all’osso e mala organizzazione. Ma il Campidoglio rassicura: “L'impegno dell'Amministrazione proseguirà, nella convinzione che, per affrontare gli impegni e le sfide che si hanno davanti, occorra aumentare il numero del personale, oltre che elaborare e realizzare piani di riorganizzazione, formazione e valorizzazione: per dare la dignità e il rispetto dovuto alle persone che lavorano per Roma, permettendo che, a loro volta, possano riscoprire l'orgoglio di essere parte del funzionamento dell'amministrazione della città più bella del mondo”.

La polemica: "Da Campidoglio mail spot"

E la lettera del Campidoglio ai dipendenti capitolini ha suscitato la polemica dell’ex assessore al Personale, Antonio De Santis. “Le campagne elettorali giocano brutti scherzi e con l’approssimarsi delle elezioni regionali il sindaco Gualtieri e l’assessore Catarci trovano il ‘coraggio’ di inviare una mail a ciascuno dei 23.000 dipendenti capitolini per comunicare di essere al lavoro per garantire il pagamento degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto nazionale. Un lavoro tanto alacre – si fa per dire - da produrre un pagamento in quattro comode rate ovvero entro il mese di marzo del 2023, anziché entro il 16 dicembre p.v come sarebbe previsto dall’art. 2 dello stesso contratto nazionale. Ma il punto che francamente indigna è un altro: in un momento del genere, con l’inflazione reale che assorbe in toto il modesto aumento di un contratto relativo ad un triennio già scaduto, si trova il modo di speculare politicamente scrivendo una letterina in pieno stile “berlusconiano” con cui si promette a ventitremila persone e quindi a ventitremila famiglie – udite udite- il pagamento dello stipendio, peraltro in ritardo. Una caduta di stile senza precedenti”. Dal consigliere comunale della lista civica di Virginia Raggi la critica al Campidoglio sul “nulla cosmico” relativo a contrattazione integrativa, welfare, smart working, graduatorie concorsuali, concorso per la Polizia Locale, “sugli anagrafici lasciati allo sbando per la nuova direttiva sulle residenze e, purtroppo - scrive De Santis - in merito a molto altro”.